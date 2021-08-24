https://ria.ru/20210824/pensiya-1747007881.html

Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии

Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии - РИА Новости, 24.08.2021

Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии

Доведение информации о размере будущей пенсии до граждан в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:52

2021-08-24T12:52

2021-08-24T12:52

общество

дмитрий песков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Доведение информации о размере будущей пенсии до граждан в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Отмечается, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будет предоставляться мужчинам от 45 и женщинам от 40 лет, которые еще не получают пенсию по старости досрочно или по инвалидности. Информация будет предоставляться раз в три года."Граждане должны видеть размер своей пенсии. Доведение информации до граждан – это в интересах граждан. Потому что неоднократно звучали нарекания о достаточно сложной системе, граждане не понимали истинного размера пенсии, они искали в разных источниках. А тут будет доводиться, что называется, из первых рук, это, наоборот, позитивное явление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на какой эффект от такого информирования рассчитывают в Кремле, не опасаются ли негатива, когда граждане увидят размер своей пенсии.

https://ria.ru/20210818/pensiya-1746240502.html

россия

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общество, дмитрий песков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия