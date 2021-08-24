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Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии
Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии - РИА Новости, 24.08.2021
Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии
Доведение информации о размере будущей пенсии до граждан в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:52
2021-08-24T12:52
общество
дмитрий песков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Доведение информации о размере будущей пенсии до граждан в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Отмечается, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будет предоставляться мужчинам от 45 и женщинам от 40 лет, которые еще не получают пенсию по старости досрочно или по инвалидности. Информация будет предоставляться раз в три года."Граждане должны видеть размер своей пенсии. Доведение информации до граждан – это в интересах граждан. Потому что неоднократно звучали нарекания о достаточно сложной системе, граждане не понимали истинного размера пенсии, они искали в разных источниках. А тут будет доводиться, что называется, из первых рук, это, наоборот, позитивное явление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на какой эффект от такого информирования рассчитывают в Кремле, не опасаются ли негатива, когда граждане увидят размер своей пенсии.
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общество, дмитрий песков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
12:52 24.08.2021
 
Песков объяснил, почему россияне должны видеть размер будущей пенсии

Пресс-секретарь Песков: в интересах россиян видеть размер своей будущей пенсии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Доведение информации о размере будущей пенсии до граждан в интересах россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Отмечается, что сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будет предоставляться мужчинам от 45 и женщинам от 40 лет, которые еще не получают пенсию по старости досрочно или по инвалидности. Информация будет предоставляться раз в три года.
"Граждане должны видеть размер своей пенсии. Доведение информации до граждан – это в интересах граждан. Потому что неоднократно звучали нарекания о достаточно сложной системе, граждане не понимали истинного размера пенсии, они искали в разных источниках. А тут будет доводиться, что называется, из первых рук, это, наоборот, позитивное явление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на какой эффект от такого информирования рассчитывают в Кремле, не опасаются ли негатива, когда граждане увидят размер своей пенсии.
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 16:29
В ПФР рассказали об эффективном способе увеличить пенсию
 
ОбществоДмитрий ПесковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссия
 
 
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