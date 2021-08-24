Круглый стол ЭИСИ о программных предложениях партий
26 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Уникальное предложение": с какими программами партии выходят к избирателям".
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Участники:
- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Партии, участвующие в выборах в Государственную Думу РФ, опубликовали избирательные программы. Эксперты сравнят и оценят программные предложения: приоритеты и решения, актуальное и устаревшее, востребованное и противоречивое, удачное и провальное.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Партии, участвующие в выборах в Государственную Думу РФ, опубликовали избирательные программы. Эксперты сравнят и оценят программные предложения: приоритеты и решения, актуальное и устаревшее, востребованное и противоречивое, удачное и провальное.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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