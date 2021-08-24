https://ria.ru/20210824/partii-1747028092.html

Круглый стол ЭИСИ о программных предложениях партий

Круглый стол ЭИСИ о программных предложениях партий - РИА Новости, 24.08.2021

Круглый стол ЭИСИ о программных предложениях партий

26 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Уникальное предложение": с какими программами партии выходят к избирателям".

2021-08-24T14:39

2021-08-24T14:39

2021-08-24T14:39

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Задать вопросУчастники:- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ.Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Партии, участвующие в выборах в Государственную Думу РФ, опубликовали избирательные программы. Эксперты сравнят и оценят программные предложения: приоритеты и решения, актуальное и устаревшее, востребованное и противоречивое, удачное и провальное.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы