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На греческом курорте турист вместо отдыха убирал мусор
На греческом курорте турист вместо отдыха убирал мусор - РИА Новости, 24.08.2021
На греческом курорте турист вместо отдыха убирал мусор
В Греции обнаружили туриста, который вместо отдыха на Халкидиках — популярном полуострове на севере страны — убирал мусор с любимых пляжей, пишет Greek... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:13
2021-08-24T16:13
2021-08-24T16:13
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Греции обнаружили туриста, который вместо отдыха на Халкидиках — популярном полуострове на севере страны — убирал мусор с любимых пляжей, пишет Greek Reporter.Свое поведение швед Даниэль Торнквист объяснил тем, что был разочарован, увидев столько грязи."Когда я планировал эту поездку, то хотел отдохнуть там месяц. Однако был поражен тем, сколько пластика валялось на каждом пляже и решил задержаться", — написал он в соцсетях.Турист купил черные мешки для мусора и начал работать уборщиком на Халкидиках. В итоге ему удалось заполнить собранными отходами целый грузовик.В разговоре с местным сайтом GrTimes Торнквист сказал, что эта проблема актуальна не только в Греции. "Десятки тысяч тонн мусора сбрасываются в Средиземное море каждый год, и это количество постоянно увеличивается", — уточнил он.Зимние месяцы Даниэль планирует провести на Крите, в южной части Греции. Его цель — очистить пляжи и там.
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экология, мусор, греция, швеция, новости - туризм, средиземное море, туристы, туризм
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
В Греции обнаружили туриста, который вместо отдыха на Халкидиках — популярном полуострове на севере страны — убирал мусор с любимых пляжей, пишет
Greek Reporter.
Свое поведение швед Даниэль Торнквист объяснил тем, что был разочарован, увидев столько грязи.
"Когда я планировал эту поездку, то хотел отдохнуть там месяц. Однако был поражен тем, сколько пластика валялось на каждом пляже и решил задержаться", — написал он в соцсетях.
Турист купил черные мешки для мусора и начал работать уборщиком на Халкидиках. В итоге ему удалось заполнить собранными отходами целый грузовик.
В разговоре с местным сайтом GrTimes Торнквист сказал, что эта проблема актуальна не только в Греции. "Десятки тысяч тонн мусора сбрасываются в Средиземное море каждый год, и это количество постоянно увеличивается", — уточнил он.
Зимние месяцы Даниэль планирует провести на Крите, в южной части Греции. Его цель — очистить пляжи и там.