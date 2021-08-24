https://ria.ru/20210824/musor-1747009106.html

На греческом курорте турист вместо отдыха убирал мусор

На греческом курорте турист вместо отдыха убирал мусор - РИА Новости, 24.08.2021

На греческом курорте турист вместо отдыха убирал мусор

В Греции обнаружили туриста, который вместо отдыха на Халкидиках — популярном полуострове на севере страны — убирал мусор с любимых пляжей, пишет Greek... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:13

2021-08-24T16:13

2021-08-24T16:13

туризм

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Греции обнаружили туриста, который вместо отдыха на Халкидиках — популярном полуострове на севере страны — убирал мусор с любимых пляжей, пишет Greek Reporter.Свое поведение швед Даниэль Торнквист объяснил тем, что был разочарован, увидев столько грязи."Когда я планировал эту поездку, то хотел отдохнуть там месяц. Однако был поражен тем, сколько пластика валялось на каждом пляже и решил задержаться", — написал он в соцсетях.Турист купил черные мешки для мусора и начал работать уборщиком на Халкидиках. В итоге ему удалось заполнить собранными отходами целый грузовик.В разговоре с местным сайтом GrTimes Торнквист сказал, что эта проблема актуальна не только в Греции. "Десятки тысяч тонн мусора сбрасываются в Средиземное море каждый год, и это количество постоянно увеличивается", — уточнил он.Зимние месяцы Даниэль планирует провести на Крите, в южной части Греции. Его цель — очистить пляжи и там.

https://ria.ru/20210824/pkhuket-1746986576.html

греция

швеция

средиземное море

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экология, мусор, греция, швеция, новости - туризм, средиземное море, туристы, туризм