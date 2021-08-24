https://ria.ru/20210824/moskva-1746987856.html

В Москве "газель" сбила десятилетнего ребенка на трамвайной остановке

В Москве "газель" сбила десятилетнего ребенка на трамвайной остановке - РИА Новости, 24.08.2021

В Москве "газель" сбила десятилетнего ребенка на трамвайной остановке

Автомобиль "Газель" сбил 10-летнюю девочку, выходившую из трамвая на остановке на Нагатинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:18

2021-08-24T11:18

2021-08-24T11:18

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Автомобиль "Газель" сбил 10-летнюю девочку, выходившую из трамвая на остановке на Нагатинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На улице Нагатинской у дома 18 водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на девочку 10 лет, выходившую из трамвая на остановке. Предварительно, травмы у ребёнка несерьёзные", - говорится в сообщении.По информации ведомства, девочка, предположительно, находилась без сопровождения взрослых.Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте аварии и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20210823/dtp-1746888430.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва