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В Москве "газель" сбила десятилетнего ребенка на трамвайной остановке
В Москве "газель" сбила десятилетнего ребенка на трамвайной остановке - РИА Новости, 24.08.2021
В Москве "газель" сбила десятилетнего ребенка на трамвайной остановке
Автомобиль "Газель" сбил 10-летнюю девочку, выходившую из трамвая на остановке на Нагатинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:18
2021-08-24T11:18
2021-08-24T11:18
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Автомобиль "Газель" сбил 10-летнюю девочку, выходившую из трамвая на остановке на Нагатинской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На улице Нагатинской у дома 18 водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на девочку 10 лет, выходившую из трамвая на остановке. Предварительно, травмы у ребёнка несерьёзные", - говорится в сообщении.По информации ведомства, девочка, предположительно, находилась без сопровождения взрослых.Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте аварии и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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происшествия, москва
В Москве "газель" сбила десятилетнего ребенка на трамвайной остановке
В Москве "газель" сбила десятилетнюю девочку, выходившую из трамвая на остановке