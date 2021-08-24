Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/moshenniki-1747038279.html
В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников
В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников - РИА Новости, 24.08.2021
В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников
Для борьбы с мошенниками в интернете и телефонии уже существуют соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, россиянам надо внимательнее относиться к просьбам... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:19
2021-08-24T15:19
общество
технологии
совет федерации рф
максут шадаев
ирина рукавишникова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/99110/12/991101222_0:0:2268:1277_1920x0_80_0_0_2638ec9e5401252c14b432b50ba4eebe.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Для борьбы с мошенниками в интернете и телефонии уже существуют соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, россиянам надо внимательнее относиться к просьбам перевести деньги, тем более, на незнакомый счёт, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Общероссийский народный фронт направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. По данным издания, в документе также идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. В пресс-службе Минцифры сообщили РИА Новости, что ведомство разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров, они находятся в разной степени готовности."Обсуждать данную инициативу и ее целесообразность можно будет только после официальной публикации документа и поступления отзывов на него со стороны правоприменителей и экспертного сообщества. Статья "Мошенничество" содержится в УК РФ и широко применяется к мошенникам как из "Сети", так и из обычной жизни. Главная сложность – выявить их и изобличить", - сказала Рукавишникова, являющаяся зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.Говоря о самой проблеме телефонного мошенничества, то, отметила сенатор, звонки с подменных номеров очень болезненны для россиян, особенно, если злоумышленники в своих корыстных целях звонят с якобы знакомых номеров."Главным средством эффективной защиты интересов и сбережений от подобных действий остается старый принцип: необходимо проверять достоверность звонка и содержания разговора, проявлять осторожность при любой попытке собеседника узнать ваши персональные данные, к которым относятся, в частности, номер и срок действия банковской карты", - заявила Рукавишникова.Тем более следует быть особенно осторожным, если вас просят перевести деньги на какой-то неведомый вам счет, добавила сенатор.
https://ria.ru/20210823/moshenniki-1746855933.html
https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/99110/12/991101222_0:0:1996:1496_1920x0_80_0_0_17db42cd443398c799df19bfc37e8497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, совет федерации рф, максут шадаев, ирина рукавишникова , россия
15:19 24.08.2021
 
В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников

Сенатор Рукавишникова: чтобы защитить сбережения от мошенников, надо проверять достоверность звонка

© Fotolia / George Dolgikh Мужчина звонит по телефону
Мужчина звонит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Fotolia / George Dolgikh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Для борьбы с мошенниками в интернете и телефонии уже существуют соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, россиянам надо внимательнее относиться к просьбам перевести деньги, тем более, на незнакомый счёт, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Общероссийский народный фронт направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. По данным издания, в документе также идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. В пресс-службе Минцифры сообщили РИА Новости, что ведомство разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров, они находятся в разной степени готовности.
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 13:29
Полиция раскрыла основные уловки телефонных мошенников
"Обсуждать данную инициативу и ее целесообразность можно будет только после официальной публикации документа и поступления отзывов на него со стороны правоприменителей и экспертного сообщества. Статья "Мошенничество" содержится в УК РФ и широко применяется к мошенникам как из "Сети", так и из обычной жизни. Главная сложность – выявить их и изобличить", - сказала Рукавишникова, являющаяся зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
Говоря о самой проблеме телефонного мошенничества, то, отметила сенатор, звонки с подменных номеров очень болезненны для россиян, особенно, если злоумышленники в своих корыстных целях звонят с якобы знакомых номеров.
"Главным средством эффективной защиты интересов и сбережений от подобных действий остается старый принцип: необходимо проверять достоверность звонка и содержания разговора, проявлять осторожность при любой попытке собеседника узнать ваши персональные данные, к которым относятся, в частности, номер и срок действия банковской карты", - заявила Рукавишникова.
Тем более следует быть особенно осторожным, если вас просят перевести деньги на какой-то неведомый вам счет, добавила сенатор.
Женщина разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 05:08
Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
 
ОбществоТехнологииСовет Федерации РФМаксут ШадаевИрина РукавишниковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния