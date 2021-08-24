В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников
Сенатор Рукавишникова: чтобы защитить сбережения от мошенников, надо проверять достоверность звонка
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Для борьбы с мошенниками в интернете и телефонии уже существуют соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, россиянам надо внимательнее относиться к просьбам перевести деньги, тем более, на незнакомый счёт, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Общероссийский народный фронт направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. По данным издания, в документе также идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. В пресс-службе Минцифры сообщили РИА Новости, что ведомство разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров, они находятся в разной степени готовности.
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"Обсуждать данную инициативу и ее целесообразность можно будет только после официальной публикации документа и поступления отзывов на него со стороны правоприменителей и экспертного сообщества. Статья "Мошенничество" содержится в УК РФ и широко применяется к мошенникам как из "Сети", так и из обычной жизни. Главная сложность – выявить их и изобличить", - сказала Рукавишникова, являющаяся зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
Говоря о самой проблеме телефонного мошенничества, то, отметила сенатор, звонки с подменных номеров очень болезненны для россиян, особенно, если злоумышленники в своих корыстных целях звонят с якобы знакомых номеров.
"Главным средством эффективной защиты интересов и сбережений от подобных действий остается старый принцип: необходимо проверять достоверность звонка и содержания разговора, проявлять осторожность при любой попытке собеседника узнать ваши персональные данные, к которым относятся, в частности, номер и срок действия банковской карты", - заявила Рукавишникова.
Тем более следует быть особенно осторожным, если вас просят перевести деньги на какой-то неведомый вам счет, добавила сенатор.
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