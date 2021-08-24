https://ria.ru/20210824/moshenniki-1747038279.html

В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников

В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников - РИА Новости, 24.08.2021

В Совфеде назвали эффективный способ защиты от телефонных мошенников

Для борьбы с мошенниками в интернете и телефонии уже существуют соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, россиянам надо внимательнее относиться к просьбам... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:19

2021-08-24T15:19

2021-08-24T15:19

общество

технологии

совет федерации рф

максут шадаев

ирина рукавишникова

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Для борьбы с мошенниками в интернете и телефонии уже существуют соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, россиянам надо внимательнее относиться к просьбам перевести деньги, тем более, на незнакомый счёт, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что Общероссийский народный фронт направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором предлагает ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров. По данным издания, в документе также идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда. В пресс-службе Минцифры сообщили РИА Новости, что ведомство разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров, они находятся в разной степени готовности."Обсуждать данную инициативу и ее целесообразность можно будет только после официальной публикации документа и поступления отзывов на него со стороны правоприменителей и экспертного сообщества. Статья "Мошенничество" содержится в УК РФ и широко применяется к мошенникам как из "Сети", так и из обычной жизни. Главная сложность – выявить их и изобличить", - сказала Рукавишникова, являющаяся зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.Говоря о самой проблеме телефонного мошенничества, то, отметила сенатор, звонки с подменных номеров очень болезненны для россиян, особенно, если злоумышленники в своих корыстных целях звонят с якобы знакомых номеров."Главным средством эффективной защиты интересов и сбережений от подобных действий остается старый принцип: необходимо проверять достоверность звонка и содержания разговора, проявлять осторожность при любой попытке собеседника узнать ваши персональные данные, к которым относятся, в частности, номер и срок действия банковской карты", - заявила Рукавишникова.Тем более следует быть особенно осторожным, если вас просят перевести деньги на какой-то неведомый вам счет, добавила сенатор.

https://ria.ru/20210823/moshenniki-1746855933.html

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, совет федерации рф, максут шадаев, ирина рукавишникова , россия