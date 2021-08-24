https://ria.ru/20210824/moshennichestvo-1747014663.html

"Ъ": в Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян

"Ъ": в Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян - РИА Новости, 24.08.2021

"Ъ": в Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян

Отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей продукции косметической компании Oriflame разместили на хакерском форуме, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:22

2021-08-24T13:22

2021-08-24T13:48

общество

технологии

снг

россия

oriflame cosmetics

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей продукции косметической компании Oriflame разместили на хакерском форуме, пишет "Коммерсантъ".База личных данных оказалась на теневой площадке RaidForums. Злоумышленники взломали серверы Oriflamе и выложили сканы документов клиентов из России и стран СНГ. Представители бренда подтвердили, что мошенники получили доступ к информационным системам, однако номера банковских счетов, телефонов и другую конфиденциальную информацию преступники не использовали.Утечка могла произойти из резервной копии хранилища, и компания, вероятно, не выкупила архив у злоумышленников, предполагают специалисты по кибербезопасности.Такая атака — не первый случай среди российских компаний, использующих сетевой маркетинг. "Когда речь об утечке из конкретной компании, потерпевшие рискуют стать жертвой фишинговой атаки под конкретный повод, например, "специальное предложение для клиентов", — объяснил ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков.По оценкам экспертов, стоимость базы паспортных данных составляет сотни тысяч долларов. Качественная копия паспорта человека — первый этап мошеннической схемы, с этими данными злоумышленники могут подготовить фальшивый документ или оформить электронную подпись, а затем украсть деньги с банковских карт, счетов.

https://ria.ru/20210824/moshenniki-1746971538.html

https://ria.ru/20210821/pitstsa-1746656917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, снг, россия, oriflame cosmetics