https://ria.ru/20210824/moshennichestvo-1747014663.html
"Ъ": в Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян
"Ъ": в Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян - РИА Новости, 24.08.2021
"Ъ": в Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян
Отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей продукции косметической компании Oriflame разместили на хакерском форуме, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:22
2021-08-24T13:22
2021-08-24T13:48
общество
технологии
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей продукции косметической компании Oriflame разместили на хакерском форуме, пишет "Коммерсантъ".База личных данных оказалась на теневой площадке RaidForums. Злоумышленники взломали серверы Oriflamе и выложили сканы документов клиентов из России и стран СНГ. Представители бренда подтвердили, что мошенники получили доступ к информационным системам, однако номера банковских счетов, телефонов и другую конфиденциальную информацию преступники не использовали.Утечка могла произойти из резервной копии хранилища, и компания, вероятно, не выкупила архив у злоумышленников, предполагают специалисты по кибербезопасности.Такая атака — не первый случай среди российских компаний, использующих сетевой маркетинг. "Когда речь об утечке из конкретной компании, потерпевшие рискуют стать жертвой фишинговой атаки под конкретный повод, например, "специальное предложение для клиентов", — объяснил ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков.По оценкам экспертов, стоимость базы паспортных данных составляет сотни тысяч долларов. Качественная копия паспорта человека — первый этап мошеннической схемы, с этими данными злоумышленники могут подготовить фальшивый документ или оформить электронную подпись, а затем украсть деньги с банковских карт, счетов.
https://ria.ru/20210824/moshenniki-1746971538.html
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общество, технологии, снг, россия, oriflame cosmetics
13:22 24.08.2021 (обновлено: 13:48 24.08.2021)
"Ъ": в Сеть утекли паспортные данные более 1,3 миллиона россиян
"Ъ": паспортные данные более 1,3 миллиона клиентов Oriflame выставили на продажу на хакерском форуме
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Отсканированные копии паспортов более 1,3 миллиона покупателей продукции косметической компании Oriflame разместили на хакерском форуме, пишет "Коммерсантъ"
.
База личных данных оказалась на теневой площадке RaidForums. Злоумышленники взломали серверы Oriflamе и выложили сканы документов клиентов из России и стран СНГ
. Представители бренда подтвердили, что мошенники получили доступ к информационным системам, однако номера банковских счетов, телефонов и другую конфиденциальную информацию преступники не использовали.
Утечка могла произойти из резервной копии хранилища, и компания, вероятно, не выкупила архив у злоумышленников, предполагают специалисты по кибербезопасности.
Такая атака — не первый случай среди российских компаний, использующих сетевой маркетинг. "Когда речь об утечке из конкретной компании, потерпевшие рискуют стать жертвой фишинговой атаки под конкретный повод, например, "специальное предложение для клиентов", — объяснил ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков.
По оценкам экспертов, стоимость базы паспортных данных составляет сотни тысяч долларов. Качественная копия паспорта человека — первый этап мошеннической схемы, с этими данными злоумышленники могут подготовить фальшивый документ или оформить электронную подпись, а затем украсть деньги с банковских карт, счетов.