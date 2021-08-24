https://ria.ru/20210824/mosgorsud-1747013446.html
Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников
Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников - РИА Новости, 24.08.2021
Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников
Мосгорсуд во вторник вернулся к работе после эвакуации, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:18
2021-08-24T13:18
2021-08-24T13:18
происшествия
москва
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/76336/26/763362633_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_8ba453671e04dd233f6632ba5b4c25d1.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник вернулся к работе после эвакуации, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.Ранее в суде из-за сообщения о взрывном устройстве сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, суд экстренно эвакуировали - сотрудников и посетителей вывели за периметр здания.После этого суд проверили сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи со служебными собаками.По его словам, всего из здания было эвакуировано 865 человек.
https://ria.ru/20210824/mosgorsud-1746988758.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/zadymlenie-1586733470.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/76336/26/763362633_215:0:2882:2000_1920x0_80_0_0_b9f11432857dc77e523b6a2c6e1c3b52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский городской суд
Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников
Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников, взрывных устройств не обнаружено