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Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников
Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников - РИА Новости, 24.08.2021
Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников
Мосгорсуд во вторник вернулся к работе после эвакуации, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:18
2021-08-24T13:18
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник вернулся к работе после эвакуации, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.Ранее в суде из-за сообщения о взрывном устройстве сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, суд экстренно эвакуировали - сотрудников и посетителей вывели за периметр здания.После этого суд проверили сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи со служебными собаками.По его словам, всего из здания было эвакуировано 865 человек.
https://ria.ru/20210824/mosgorsud-1746988758.html
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происшествия, москва, московский городской суд
13:18 24.08.2021
 
Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников

Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников, взрывных устройств не обнаружено

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Мосгорсуда
Здание Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник вернулся к работе после эвакуации, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.
Ранее в суде из-за сообщения о взрывном устройстве сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, суд экстренно эвакуировали - сотрудников и посетителей вывели за периметр здания.
Сотрудники полиции у здания Мосгорсуда после эвакуации
11:22
Мосгорсуд экстренно эвакуировали
После этого суд проверили сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи со служебными собаками.
"Мосгорсуд приступил к работе в штатном режиме. Взрывные устройства не обнаружены", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, всего из здания было эвакуировано 865 человек.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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