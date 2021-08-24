https://ria.ru/20210824/mosgorsud-1747013446.html

Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников

Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников - РИА Новости, 24.08.2021

Мосгорсуд вернулся к работе после эвакуации сотрудников

Мосгорсуд во вторник вернулся к работе после эвакуации, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:18

2021-08-24T13:18

2021-08-24T13:18

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник вернулся к работе после эвакуации, взрывных устройств не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.Ранее в суде из-за сообщения о взрывном устройстве сработало оповещение о чрезвычайной ситуации, суд экстренно эвакуировали - сотрудников и посетителей вывели за периметр здания.После этого суд проверили сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи со служебными собаками.По его словам, всего из здания было эвакуировано 865 человек.

https://ria.ru/20210824/mosgorsud-1746988758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/zadymlenie-1586733470.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, московский городской суд