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На борту самолета Alaska Airlines загорелся мобильный телефон
На борту самолета Alaska Airlines загорелся мобильный телефон - РИА Новости, 24.08.2021
На борту самолета Alaska Airlines загорелся мобильный телефон
Пассажиров рейса американской авиакомпании Alaska Airlines в понедельник эвакуировали после посадки в международном аэропорту, расположенном между городами... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:03
2021-08-24T16:03
в мире
сша
сиэтл
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Пассажиров рейса американской авиакомпании Alaska Airlines в понедельник эвакуировали после посадки в международном аэропорту, расположенном между городами Сиэтл и Такома, из-за возгорания мобильного телефона."Ранее этим вечером пожарная служба Port of Seattle (госучреждение, осуществляющее контроль за морским портом и аэропортом Сиэтла - ред.) отреагировала на сообщение о пожаре в грузовом отсеке рейса 751 авиакомпании Alaska Airlines. По прибытии пожар был локализован, пассажиры и экипаж были эвакуированы из самолета", - сообщил международный аэропорт Сиэтл/Такома на своей странице в Twitter, уточнив затем, что возгорание произошло в салоне самолета.Пассажиров доставили на автобусе в терминал, некоторые из них получили незначительные травмы, такие как царапины и синяки.Как сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителя авиакомпании, пожар вспыхнул в самолете вскоре после посадки, когда загорелся телефон одного из пассажиров, все находившиеся на борту были эвакуированы. При этом марка телефона не уточняется. По данным издания, всего эвакуировали 128 пассажиров и шесть членов экипажа.В октябре 2016 года сообщалось, что смартфон Samsung Galaxy Note 7, купленный уже после отзыва этой модели в ряде стран, вызвал задымление на борту самолета и эвакуацию в международном аэропорту города Луисвилл в американском штате Кентукки. Ранее авиавласти США запретили пассажирам использовать на борту самолетов смартфоны Galaxy Note 7 из-за случаев воспламенения аккумулятора. В сентябре того года Комиссия по определению безопасности товаров массового потребления (Consumer Product Safety Commission, CPSC) сообщила об отзыве около миллиона смартфонов Samsung Galaxy Note 7, батарея которых может воспламениться. Ведомство отмечало, что оно получило 92 сообщения о перегреве батареи в США, в том числе 26 сообщений об ожогах и 55 - о нанесении ущерба имуществу.
https://ria.ru/20210402/smartfon-1603886222.html
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в мире, сша, сиэтл, такома, samsung
16:03 24.08.2021
 
На борту самолета Alaska Airlines загорелся мобильный телефон

Пассажиров приземлившегося рейса Alaska Airlines эвакуировали из-за загоревшегося мобильника

© Flickr / aboyandhisbikeСамолет авиакомпании "Alaska Airlines"
Самолет авиакомпании Alaska Airlines - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Flickr / aboyandhisbike
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Пассажиров рейса американской авиакомпании Alaska Airlines в понедельник эвакуировали после посадки в международном аэропорту, расположенном между городами Сиэтл и Такома, из-за возгорания мобильного телефона.
"Ранее этим вечером пожарная служба Port of Seattle (госучреждение, осуществляющее контроль за морским портом и аэропортом Сиэтла - ред.) отреагировала на сообщение о пожаре в грузовом отсеке рейса 751 авиакомпании Alaska Airlines. По прибытии пожар был локализован, пассажиры и экипаж были эвакуированы из самолета", - сообщил международный аэропорт Сиэтл/Такома на своей странице в Twitter, уточнив затем, что возгорание произошло в салоне самолета.
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Пассажиров доставили на автобусе в терминал, некоторые из них получили незначительные травмы, такие как царапины и синяки.
Как сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителя авиакомпании, пожар вспыхнул в самолете вскоре после посадки, когда загорелся телефон одного из пассажиров, все находившиеся на борту были эвакуированы. При этом марка телефона не уточняется. По данным издания, всего эвакуировали 128 пассажиров и шесть членов экипажа.
В октябре 2016 года сообщалось, что смартфон Samsung Galaxy Note 7, купленный уже после отзыва этой модели в ряде стран, вызвал задымление на борту самолета и эвакуацию в международном аэропорту города Луисвилл в американском штате Кентукки. Ранее авиавласти США запретили пассажирам использовать на борту самолетов смартфоны Galaxy Note 7 из-за случаев воспламенения аккумулятора. В сентябре того года Комиссия по определению безопасности товаров массового потребления (Consumer Product Safety Commission, CPSC) сообщила об отзыве около миллиона смартфонов Samsung Galaxy Note 7, батарея которых может воспламениться. Ведомство отмечало, что оно получило 92 сообщения о перегреве батареи в США, в том числе 26 сообщений об ожогах и 55 - о нанесении ущерба имуществу.
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В миреСШАСиэтлТакомаSamsung
 
 
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