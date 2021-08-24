https://ria.ru/20210824/migrant-1746996412.html

В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападениях на женщин

В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападениях на женщин - РИА Новости, 24.08.2021

В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападениях на женщин

Гражданин среднеазиатской республики задержан по подозрению в семи нападениях на женщин в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:56

2021-08-24T11:56

2021-08-24T11:56

происшествия

санкт-петербург

приморский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин среднеазиатской республики задержан по подозрению в семи нападениях на женщин в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудниками полиции Петербурга за серию нападений на женщин задержан злоумышленник. С апреля по август 2021 года в Приморском районе 24-летний иностранный гражданин совершил не менее семи нападений на женщин", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, выходец из Средней Азии нападал на женщин сзади в безлюдных местах, после чего совершал насильственные действия сексуального характера."Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также три уголовных дела по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - информирует полиция.Также решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще не менее семи уголовных дел.

https://ria.ru/20210824/draka-1746980127.html

https://ria.ru/20210823/dtp-1746888430.html

санкт-петербург

приморский район

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, приморский район, ленинградская область, россия