https://ria.ru/20210824/migrant-1746996412.html
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападениях на женщин
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападениях на женщин - РИА Новости, 24.08.2021
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападениях на женщин
Гражданин среднеазиатской республики задержан по подозрению в семи нападениях на женщин в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:56
2021-08-24T11:56
2021-08-24T11:56
происшествия
санкт-петербург
приморский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Гражданин среднеазиатской республики задержан по подозрению в семи нападениях на женщин в Приморском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудниками полиции Петербурга за серию нападений на женщин задержан злоумышленник. С апреля по август 2021 года в Приморском районе 24-летний иностранный гражданин совершил не менее семи нападений на женщин", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, выходец из Средней Азии нападал на женщин сзади в безлюдных местах, после чего совершал насильственные действия сексуального характера."Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также три уголовных дела по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - информирует полиция.Также решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще не менее семи уголовных дел.
https://ria.ru/20210824/draka-1746980127.html
https://ria.ru/20210823/dtp-1746888430.html
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, ленинградская область, россия
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в нападениях на женщин
МВД: в Петербурге задержали мигранта по подозрению в семи нападениях на женщин