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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/lavrov-1747034169.html
Лавров назвал цель встреч талибов и афганских политических сил
Лавров назвал цель встреч талибов и афганских политических сил - РИА Новости, 24.08.2021
Лавров назвал цель встреч талибов и афганских политических сил
Важно, чтобы встречи по Афганистану были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договоренностей между талибами и политсилами, заявил во вторник РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:01
2021-08-24T16:07
в мире
афганистан
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
талибан
сергей лавров
россия
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Важно, чтобы встречи по Афганистану были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договоренностей между талибами и политсилами, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Главное, чтобы разговоры в такого рода форматах были посвящены не попытке пропагандировать то или иное своё действие, а нацелены, во-первых, на осознание реальности на земле, чтобы они не были оторванными от этой реальности и, во-вторых, чтобы дискуссии были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договорённостей между талибами и остальными политическими силами в развитие тех контактов, которые уже начались на прошлых выходных", - отметил глава МИД РФ.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747032745.html
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, сергей лавров, россия
15:01 24.08.2021 (обновлено: 16:07 24.08.2021)
 
Лавров назвал цель встреч талибов и афганских политических сил

Глава МИД Лавров призвал талибов и политические силы достичь договоренностей

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Важно, чтобы встречи по Афганистану были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договоренностей между талибами и политсилами, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное, чтобы разговоры в такого рода форматах были посвящены не попытке пропагандировать то или иное своё действие, а нацелены, во-первых, на осознание реальности на земле, чтобы они не были оторванными от этой реальности и, во-вторых, чтобы дискуссии были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договорённостей между талибами и остальными политическими силами в развитие тех контактов, которые уже начались на прошлых выходных", - отметил глава МИД РФ.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанКабул (город)ТалибанСергей ЛавровРоссия
 
 
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