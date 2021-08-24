https://ria.ru/20210824/lavrov-1747034169.html

Лавров назвал цель встреч талибов и афганских политических сил

Лавров назвал цель встреч талибов и афганских политических сил - РИА Новости, 24.08.2021

Лавров назвал цель встреч талибов и афганских политических сил

Важно, чтобы встречи по Афганистану были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договоренностей между талибами и политсилами, заявил во вторник РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:01

2021-08-24T15:01

2021-08-24T16:07

в мире

афганистан

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

талибан

сергей лавров

россия

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Важно, чтобы встречи по Афганистану были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договоренностей между талибами и политсилами, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Главное, чтобы разговоры в такого рода форматах были посвящены не попытке пропагандировать то или иное своё действие, а нацелены, во-первых, на осознание реальности на земле, чтобы они не были оторванными от этой реальности и, во-вторых, чтобы дискуссии были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договорённостей между талибами и остальными политическими силами в развитие тех контактов, которые уже начались на прошлых выходных", - отметил глава МИД РФ.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747032745.html

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, сергей лавров, россия