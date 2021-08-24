15:01 24.08.2021 (обновлено: 16:07 24.08.2021)
Лавров назвал цель встреч талибов и афганских политических сил
Глава МИД Лавров призвал талибов и политические силы достичь договоренностей
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Важно, чтобы встречи по Афганистану были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договоренностей между талибами и политсилами, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное, чтобы разговоры в такого рода форматах были посвящены не попытке пропагандировать то или иное своё действие, а нацелены, во-первых, на осознание реальности на земле, чтобы они не были оторванными от этой реальности и, во-вторых, чтобы дискуссии были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договорённостей между талибами и остальными политическими силами в развитие тех контактов, которые уже начались на прошлых выходных", - отметил глава МИД РФ.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация.