https://ria.ru/20210824/lavrov-1747031797.html

Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией

Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией - РИА Новости, 24.08.2021

Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией

Прошедший на Украине саммит "Крымская платформа" - это русофобская акция, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения, РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:50

2021-08-24T14:50

2021-08-24T14:53

сергей лавров

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владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Прошедший на Украине саммит "Крымская платформа" - это русофобская акция, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира", - сказал Лавров на пресс-конференции.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД РФ назвал ранее этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html

https://ria.ru/20210824/sammit-1746969862.html

россия

украина

киев

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сергей лавров, россия, в мире, украина, киев, владимир зеленский