14:50 24.08.2021 (обновлено: 14:53 24.08.2021)
Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
Глава МИД Лавров: "Крымская платформа" - это русофобская акция
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Прошедший на Украине саммит "Крымская платформа" - это русофобская акция, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира", - сказал Лавров на пресс-конференции.
23 августа, 22:02В России прокомментировали саммит "Крымская платформа"
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
Глава МИД РФ назвал ранее этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".