https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746994840.html

В Москве за сутки госпитализировали более 550 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 550 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 550 человек с COVID-19

Почти 560 человек с коронавирусом госпитализированы в Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 325 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:49

2021-08-24T11:49

2021-08-24T11:49

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Почти 560 человек с коронавирусом госпитализированы в Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 325 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 1 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 559 человек. На ИВЛ находятся 325 человек", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 2 148 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 432 067. В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии