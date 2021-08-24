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В Москве за сутки госпитализировали более 550 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 550 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 550 человек с COVID-19
Почти 560 человек с коронавирусом госпитализированы в Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 325 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:49
2021-08-24T11:49
2021-08-24T11:49
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Почти 560 человек с коронавирусом госпитализированы в Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 325 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 1 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 559 человек. На ИВЛ находятся 325 человек", - сообщили в штабе.Также в городе выздоровели ещё 2 148 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 432 067. В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали более 550 человек с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализировали 559 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 325 человек