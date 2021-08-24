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На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей - РИА Новости, 24.08.2021
На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 651 миллиона рублей на приобретение и доставку в регионы концентраторов кислорода РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:38
2021-08-24T14:38
2021-08-24T14:48
общество
михаил мишустин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 651 миллиона рублей на приобретение и доставку в регионы концентраторов кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 651,9 миллиона рублей будет направлено в регионы на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что на совещании с вице-премьерами Мишустин подчеркнул важность поддерживать запас кислорода на достаточном уровне."Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", – отметил он.Сообщается, что концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью.Деньги направят в 20 регионов, которые нуждаются в таком оборудовании, в их числе – Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми и Дагестан. Каждый из регионов в среднем получит по 32,5 миллиона рублей, этих средств хватит на покупку оборудования, его доставку и проведение пусконаладочных работ.
https://ria.ru/20210824/antitelo-1747014915.html
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РИА Новости
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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:38 24.08.2021 (обновлено: 14:48 24.08.2021)
На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
На покупку концентраторов кислорода для пациентов с COVID-19 направят более 651 миллиона рублей