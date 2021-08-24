Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/kontsentrator-1747027937.html
На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей - РИА Новости, 24.08.2021
На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 651 миллиона рублей на приобретение и доставку в регионы концентраторов кислорода РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:38
2021-08-24T14:48
общество
михаил мишустин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115677_0:1400:2049:2552_1920x0_80_0_0_908815380f63bfb35a392280e1cae24e.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 651 миллиона рублей на приобретение и доставку в регионы концентраторов кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 651,9 миллиона рублей будет направлено в регионы на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что на совещании с вице-премьерами Мишустин подчеркнул важность поддерживать запас кислорода на достаточном уровне."Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", – отметил он.Сообщается, что концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью.Деньги направят в 20 регионов, которые нуждаются в таком оборудовании, в их числе – Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми и Дагестан. Каждый из регионов в среднем получит по 32,5 миллиона рублей, этих средств хватит на покупку оборудования, его доставку и проведение пусконаладочных работ.
https://ria.ru/20210824/antitelo-1747014915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115677_0:1208:2049:2744_1920x0_80_0_0_1f88cd692a6ffb1ca2c1f2fbb5d6860e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:38 24.08.2021 (обновлено: 14:48 24.08.2021)
 
На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей

На покупку концентраторов кислорода для пациентов с COVID-19 направят более 651 миллиона рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ пульмонологическом отделении больницы
В пульмонологическом отделении больницы - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 651 миллиона рублей на приобретение и доставку в регионы концентраторов кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина.
"Свыше 651,9 миллиона рублей будет направлено в регионы на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании с вице-премьерами Мишустин подчеркнул важность поддерживать запас кислорода на достаточном уровне.
"Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", – отметил он.
Сообщается, что концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью.
Деньги направят в 20 регионов, которые нуждаются в таком оборудовании, в их числе – Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми и Дагестан. Каждый из регионов в среднем получит по 32,5 миллиона рублей, этих средств хватит на покупку оборудования, его доставку и проведение пусконаладочных работ.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 13:22Распространение коронавируса
Врач оценил сообщения об антителе, нейтрализующем все мутации коронавируса
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния