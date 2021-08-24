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На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей

На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей - РИА Новости, 24.08.2021

На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 651 миллиона рублей на приобретение и доставку в регионы концентраторов кислорода РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:38

2021-08-24T14:38

2021-08-24T14:48

общество

михаил мишустин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 651 миллиона рублей на приобретение и доставку в регионы концентраторов кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 651,9 миллиона рублей будет направлено в регионы на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что на совещании с вице-премьерами Мишустин подчеркнул важность поддерживать запас кислорода на достаточном уровне."Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей", – отметил он.Сообщается, что концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью.Деньги направят в 20 регионов, которые нуждаются в таком оборудовании, в их числе – Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская и Орловская области, Северная Осетия и Хакасия, Забайкалье, Калмыкия, Коми и Дагестан. Каждый из регионов в среднем получит по 32,5 миллиона рублей, этих средств хватит на покупку оборудования, его доставку и проведение пусконаладочных работ.

https://ria.ru/20210824/antitelo-1747014915.html

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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии