https://ria.ru/20210824/konferentsiya-1747099998.html

Шойгу предложил проводить ежегодные конференции "Единой России"

Шойгу предложил проводить ежегодные конференции "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2021

Шойгу предложил проводить ежегодные конференции "Единой России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в 2022 году провести партийную конференцию "Единой России", чтобы обсудить итоги работы партии за первый год после... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:27

2021-08-24T19:27

2021-08-24T19:44

политика

сергей шойгу

единая россия

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599912974_0:120:3050:1836_1920x0_80_0_0_63b1a6c3bd269fc70e30357c6c125f8d.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в 2022 году провести партийную конференцию "Единой России", чтобы обсудить итоги работы партии за первый год после выборов в Госдуму, и сделать такие конференции ежегодными.По его словам, такие конференции нужны, "чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих трибун по нашей стране". "Но для этого надо побеждать. И я очень надеюсь на то, что у нас будет возможность эту большую, замечательную (предвыборную) программу по строительству, созданию, обновлению, развитию больших и замечательных проектов реализовать", - подчеркнул Шойгу.Первую часть предвыборного XX съезда партия "Единая Россия" провела 19 июня. Съезд утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Так, в первую "пятерку" избирательного списка ЕР вошли Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

https://ria.ru/20210824/programma-1747097162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сергей шойгу, единая россия, госдума рф, россия