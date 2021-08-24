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Шойгу предложил проводить ежегодные конференции "Единой России"
Шойгу предложил проводить ежегодные конференции "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2021
Шойгу предложил проводить ежегодные конференции "Единой России"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в 2022 году провести партийную конференцию "Единой России", чтобы обсудить итоги работы партии за первый год после... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:27
2021-08-24T19:44
политика
сергей шойгу
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в 2022 году провести партийную конференцию "Единой России", чтобы обсудить итоги работы партии за первый год после выборов в Госдуму, и сделать такие конференции ежегодными.По его словам, такие конференции нужны, "чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих трибун по нашей стране". "Но для этого надо побеждать. И я очень надеюсь на то, что у нас будет возможность эту большую, замечательную (предвыборную) программу по строительству, созданию, обновлению, развитию больших и замечательных проектов реализовать", - подчеркнул Шойгу.Первую часть предвыборного XX съезда партия "Единая Россия" провела 19 июня. Съезд утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Так, в первую "пятерку" избирательного списка ЕР вошли Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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политика, сергей шойгу, единая россия, госдума рф, россия
19:27 24.08.2021 (обновлено: 19:44 24.08.2021)
 
Шойгу предложил проводить ежегодные конференции "Единой России"

Министр обороны Шойгу предложил в 2022 году провести партийную конференцию "Единой России"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил в 2022 году провести партийную конференцию "Единой России", чтобы обсудить итоги работы партии за первый год после выборов в Госдуму, и сделать такие конференции ежегодными.
"Я хотел бы внести предложение, на мой взгляд, с одной стороны, простое, с другой стороны, важное и нужное для всех, кто нас слышит, видит, и кто нам верит. Это предложение в следующем году провести партийную конференцию, на которой подвести итоги первого года (реализации предвыборной программы "Единой России") ... И делать это ежегодно, до следующих выборов", - сказал Шойгу во вторник на съезде "Единой России".
По его словам, такие конференции нужны, "чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих трибун по нашей стране". "Но для этого надо побеждать. И я очень надеюсь на то, что у нас будет возможность эту большую, замечательную (предвыборную) программу по строительству, созданию, обновлению, развитию больших и замечательных проектов реализовать", - подчеркнул Шойгу.
Первую часть предвыборного XX съезда партия "Единая Россия" провела 19 июня. Съезд утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Так, в первую "пятерку" избирательного списка ЕР вошли Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
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