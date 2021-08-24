https://ria.ru/20210824/kadry-1747107797.html

ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах

ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах - РИА Новости, 24.08.2021

ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах

Одна из наиболее острых проблем предприятий ОПК на сегодняшний день - потребность в новых кадрах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:25

2021-08-24T20:25

2021-08-24T20:25

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Одна из наиболее острых проблем предприятий ОПК на сегодняшний день - потребность в новых кадрах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.Выступая на заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комиссии Госдумы РФ, которое состоялось в рамках проходящего Международного военно-технического форума "Армия – 2021", Фрадков отметил, что проблема кадрового дефицита была выявлена по итогам проведенного банком совместно с НИР "Иннопрактика" анкетирования высокотехнологичных предприятий. В пресс- релизе отмечается, что на заседании члены совета обсудили варианты решения кадровых проблем оборонных предприятий, а также вынесли ряд предложений по повышению доступности кредитных ресурсов для них.

https://ria.ru/20210824/fradkov-1747022816.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, петр фрадков, иннопрактика, псб (банк псб), форум "армия — 2021"