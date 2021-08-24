Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/kadry-1747107797.html
ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах
ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах - РИА Новости, 24.08.2021
ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах
Одна из наиболее острых проблем предприятий ОПК на сегодняшний день - потребность в новых кадрах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:25
2021-08-24T20:25
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
петр фрадков
иннопрактика
псб (банк псб)
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336066_0:215:3188:2008_1920x0_80_0_0_b5b29aed1fd7f906d5e9d977851e5ef2.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Одна из наиболее острых проблем предприятий ОПК на сегодняшний день - потребность в новых кадрах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.Выступая на заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комиссии Госдумы РФ, которое состоялось в рамках проходящего Международного военно-технического форума "Армия – 2021", Фрадков отметил, что проблема кадрового дефицита была выявлена по итогам проведенного банком совместно с НИР "Иннопрактика" анкетирования высокотехнологичных предприятий. В пресс- релизе отмечается, что на заседании члены совета обсудили варианты решения кадровых проблем оборонных предприятий, а также вынесли ряд предложений по повышению доступности кредитных ресурсов для них.
https://ria.ru/20210824/fradkov-1747022816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336066_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_cec94ca8c1472c3cf1fc6149a3af7d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, промсвязьбанк, петр фрадков, иннопрактика, псб (банк псб), форум "армия — 2021"
20:25 24.08.2021
 

ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Одна из наиболее острых проблем предприятий ОПК на сегодняшний день - потребность в новых кадрах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Выступая на заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комиссии Госдумы РФ, которое состоялось в рамках проходящего Международного военно-технического форума "Армия – 2021", Фрадков отметил, что проблема кадрового дефицита была выявлена по итогам проведенного банком совместно с НИР "Иннопрактика" анкетирования высокотехнологичных предприятий.
"Сейчас предприятия решают свои кадровые проблемы в основном самостоятельно – направляя сотрудников на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Экспертный совет ранее предложил дополнительные меры поддержки и привлечения молодых специалистов. Среди них – стимулирующие выплаты для специалистов и льготные условия приобретения жилья", - сказал Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
В пресс- релизе отмечается, что на заседании члены совета обсудили варианты решения кадровых проблем оборонных предприятий, а также вынесли ряд предложений по повышению доступности кредитных ресурсов для них.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 14:42
Фрадков выступил с рядом предложений на форуме "Армия-2021"
 
Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкПетр ФрадковИннопрактикаПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2021"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния