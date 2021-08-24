ПСБ: одна из острых проблем предприятий ОПК – потребность в новых кадрах
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Одна из наиболее острых проблем предприятий ОПК на сегодняшний день - потребность в новых кадрах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Выступая на заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при Комиссии Госдумы РФ, которое состоялось в рамках проходящего Международного военно-технического форума "Армия – 2021", Фрадков отметил, что проблема кадрового дефицита была выявлена по итогам проведенного банком совместно с НИР "Иннопрактика" анкетирования высокотехнологичных предприятий.
"Сейчас предприятия решают свои кадровые проблемы в основном самостоятельно – направляя сотрудников на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Экспертный совет ранее предложил дополнительные меры поддержки и привлечения молодых специалистов. Среди них – стимулирующие выплаты для специалистов и льготные условия приобретения жилья", - сказал Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
В пресс- релизе отмечается, что на заседании члены совета обсудили варианты решения кадровых проблем оборонных предприятий, а также вынесли ряд предложений по повышению доступности кредитных ресурсов для них.