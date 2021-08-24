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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/kabul-1747066113.html
Талибы пообещали безопасность людям, пытающимся вылететь из Кабула
Талибы пообещали безопасность людям, пытающимся вылететь из Кабула - РИА Новости, 24.08.2021
Талибы пообещали безопасность людям, пытающимся вылететь из Кабула
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы гарантируют безопасность людям, пытающимся покинуть страну из аэропорта Кабула, передает РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:13
2021-08-24T17:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы гарантируют безопасность людям, пытающимся покинуть страну из аэропорта Кабула, передает телеканал Al Arabiya."Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан"* "гарантирует" безопасность толпы, пытающейся бежать ... из аэропорта Кабула", - передает телеканал.Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы могут своими силами обеспечивать безопасность аэропорта Кабула, передает телеканал 1TV.Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747060267.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия
17:13 24.08.2021
 
Талибы пообещали безопасность людям, пытающимся вылететь из Кабула

Талибы заявили о гарантиях безопасности для тех, кто пытается вылететь из Кабула

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы гарантируют безопасность людям, пытающимся покинуть страну из аэропорта Кабула, передает телеканал Al Arabiya.
"Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан"* "гарантирует" безопасность толпы, пытающейся бежать ... из аэропорта Кабула", - передает телеканал.
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 16:56Захват власти в Афганистане талибами
Представитель талибов опроверг информацию об обысках в домах
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы могут своими силами обеспечивать безопасность аэропорта Кабула, передает телеканал 1TV.
"Нет необходимости в присутствии турецких военных, мы можем обеспечить безопасность аэропорта своими силами", - приводит телеканал его слова.
Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 16:28Захват власти в Афганистане талибами
Талибы заявили, что США должны покинуть Афганистан к 31 августа
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанРоссия
 
 
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