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Талибы пообещали безопасность людям, пытающимся вылететь из Кабула
Талибы пообещали безопасность людям, пытающимся вылететь из Кабула - РИА Новости, 24.08.2021
Талибы пообещали безопасность людям, пытающимся вылететь из Кабула
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы гарантируют безопасность людям, пытающимся покинуть страну из аэропорта Кабула, передает РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:13
2021-08-24T17:13
2021-08-24T17:13
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы гарантируют безопасность людям, пытающимся покинуть страну из аэропорта Кабула, передает телеканал Al Arabiya."Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан"* "гарантирует" безопасность толпы, пытающейся бежать ... из аэропорта Кабула", - передает телеканал.Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы могут своими силами обеспечивать безопасность аэропорта Кабула, передает телеканал 1TV.Ранее Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747060267.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия
Талибы пообещали безопасность людям, пытающимся вылететь из Кабула
Талибы заявили о гарантиях безопасности для тех, кто пытается вылететь из Кабула