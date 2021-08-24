https://ria.ru/20210824/gorodskaya-sreda-1747036457.html

Круглый стол ЭИСИ о развитии доступности городской среды

Круглый стол ЭИСИ о развитии доступности городской среды - РИА Новости, 24.08.2021

Круглый стол ЭИСИ о развитии доступности городской среды

25 августа в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Развитие доступной городской среды".

2021-08-24T15:11

2021-08-24T15:11

2021-08-24T15:11

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Задать вопросУчастники:- директор фонда городского развития "Фонд Твери" Юлия САРАНОВА;- депутат Думы г. Томска Владимир САМОКИШ;- член Общественной палаты РФ, спортсмен-паралимпиец Сергей БУРЛАКОВ;- руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил КИСЕЛЕВ;- профессор высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ, вице-президент Союза архитекторов России, член Экспертного совета АСИ Дмитрий НАРИНСКИЙ.Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.Доступная городская среда не означает заботу только о людях с ограниченными возможностями. Ежедневно городской инфраструктурой пользуются мамы с колясками, слабовидящие и пожилые. В качестве комплекса мер федерального масштаба была разработана стратегия национальных проектов. "Жилье и городская среда" - направление, которое призвано сделать инфраструктуру населенных пунктов по всей стране комфортной для маломобильных жителей. Проект стартовал в конце 2018 года и завершится в декабре 2024 года.Как инклюзивная инфраструктура может стимулировать развитие человеческого потенциала? Какова роль общественных движений в актуализации проблемы комфортности городской среды? Как подходы к проблематике доступной среды трансформируются в комплекс мер социальной политики?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы