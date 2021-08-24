Круглый стол ЭИСИ о развитии доступности городской среды
25 августа в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Развитие доступной городской среды".
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Участники:
- директор фонда городского развития "Фонд Твери" Юлия САРАНОВА;
- депутат Думы г. Томска Владимир САМОКИШ;
- член Общественной палаты РФ, спортсмен-паралимпиец Сергей БУРЛАКОВ;
- руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил КИСЕЛЕВ;
- профессор высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ, вице-президент Союза архитекторов России, член Экспертного совета АСИ Дмитрий НАРИНСКИЙ.
Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
Доступная городская среда не означает заботу только о людях с ограниченными возможностями. Ежедневно городской инфраструктурой пользуются мамы с колясками, слабовидящие и пожилые. В качестве комплекса мер федерального масштаба была разработана стратегия национальных проектов. "Жилье и городская среда" - направление, которое призвано сделать инфраструктуру населенных пунктов по всей стране комфортной для маломобильных жителей. Проект стартовал в конце 2018 года и завершится в декабре 2024 года.
Как инклюзивная инфраструктура может стимулировать развитие человеческого потенциала? Какова роль общественных движений в актуализации проблемы комфортности городской среды? Как подходы к проблематике доступной среды трансформируются в комплекс мер социальной политики?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор фонда городского развития "Фонд Твери" Юлия САРАНОВА;
- депутат Думы г. Томска Владимир САМОКИШ;
- член Общественной палаты РФ, спортсмен-паралимпиец Сергей БУРЛАКОВ;
- руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил КИСЕЛЕВ;
- профессор высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ, вице-президент Союза архитекторов России, член Экспертного совета АСИ Дмитрий НАРИНСКИЙ.
Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
Доступная городская среда не означает заботу только о людях с ограниченными возможностями. Ежедневно городской инфраструктурой пользуются мамы с колясками, слабовидящие и пожилые. В качестве комплекса мер федерального масштаба была разработана стратегия национальных проектов. "Жилье и городская среда" - направление, которое призвано сделать инфраструктуру населенных пунктов по всей стране комфортной для маломобильных жителей. Проект стартовал в конце 2018 года и завершится в декабре 2024 года.
Как инклюзивная инфраструктура может стимулировать развитие человеческого потенциала? Какова роль общественных движений в актуализации проблемы комфортности городской среды? Как подходы к проблематике доступной среды трансформируются в комплекс мер социальной политики?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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