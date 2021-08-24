https://ria.ru/20210824/germaniya-1747051978.html

Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель

Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель - РИА Новости, 24.08.2021

Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель

После парламентских выборов в ФРГ может сформироваться трехсторонняя коалиция, которая обеспечит себе большинство в бундестаге, пишет Politico. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:27

2021-08-24T16:27

2021-08-24T16:27

политика

в мире

германия

ангела меркель

олаф шольц

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. После парламентских выборов в ФРГ может сформироваться трехсторонняя коалиция, которая обеспечит себе большинство в бундестаге, пишет Politico.Автор материала проанализировал соцопросы избирателей. Христианско-демократический союз (ХДС) в августе поддержали 24% респондентов — на пять процентов меньше, чем в июле. За "Зеленых" в этот раз проголосовали 18% населения, а социал-демократы за последний месяц улучшили позиции (20% по сравнению с 16% в июле). Такой успех можно объяснить ростом популярности в стране кандидата в канцлеры Олафа Шольца.Если подобная расстановка сил сохранится на выборах и партии получат одинаковую поддержку, Германии впервые с послевоенного периода придется задуматься о формировании трехстороннего союза, считает журналист. Он рассматривает вариант коалиции между социал-демократами (СДПГ), свободными демократами (СвДП) и "Зелеными". Также возможен союз ХДС, СвДП и СДПГ. Однако в любом случае между партиями возникнут разногласия и потребуется много времени, чтобы их разрешить, пишет Politico.По данным соцопросов, в политических предпочтениях большинство немцев выбирают личности политиков, а не их программы. На фоне провальной предвыборной кампании лидеров ХДС и " Зеленых" глава СДПГ Олаф Шольц пользуется особой популярностью среди избирателей.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых сформируют новое правительство, пройдут 26 сентября.

https://ria.ru/20210821/merkel-1746669622.html

https://ria.ru/20210821/lashet-1746682048.html

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политика, в мире, германия, ангела меркель, олаф шольц