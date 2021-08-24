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Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель
Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель - РИА Новости, 24.08.2021
Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель
После парламентских выборов в ФРГ может сформироваться трехсторонняя коалиция, которая обеспечит себе большинство в бундестаге, пишет Politico. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:27
2021-08-24T16:27
политика
в мире
германия
ангела меркель
олаф шольц
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. После парламентских выборов в ФРГ может сформироваться трехсторонняя коалиция, которая обеспечит себе большинство в бундестаге, пишет Politico.Автор материала проанализировал соцопросы избирателей. Христианско-демократический союз (ХДС) в августе поддержали 24% респондентов — на пять процентов меньше, чем в июле. За "Зеленых" в этот раз проголосовали 18% населения, а социал-демократы за последний месяц улучшили позиции (20% по сравнению с 16% в июле). Такой успех можно объяснить ростом популярности в стране кандидата в канцлеры Олафа Шольца.Если подобная расстановка сил сохранится на выборах и партии получат одинаковую поддержку, Германии впервые с послевоенного периода придется задуматься о формировании трехстороннего союза, считает журналист. Он рассматривает вариант коалиции между социал-демократами (СДПГ), свободными демократами (СвДП) и "Зелеными". Также возможен союз ХДС, СвДП и СДПГ. Однако в любом случае между партиями возникнут разногласия и потребуется много времени, чтобы их разрешить, пишет Politico.По данным соцопросов, в политических предпочтениях большинство немцев выбирают личности политиков, а не их программы. На фоне провальной предвыборной кампании лидеров ХДС и " Зеленых" глава СДПГ Олаф Шольц пользуется особой популярностью среди избирателей.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых сформируют новое правительство, пройдут 26 сентября.
https://ria.ru/20210821/merkel-1746669622.html
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политика, в мире, германия, ангела меркель, олаф шольц
16:27 24.08.2021
 
Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель

Politico: в Германии после выборов может возникнуть трехсторонний союз

© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. После парламентских выборов в ФРГ может сформироваться трехсторонняя коалиция, которая обеспечит себе большинство в бундестаге, пишет Politico.
Автор материала проанализировал соцопросы избирателей. Христианско-демократический союз (ХДС) в августе поддержали 24% респондентов — на пять процентов меньше, чем в июле. За "Зеленых" в этот раз проголосовали 18% населения, а социал-демократы за последний месяц улучшили позиции (20% по сравнению с 16% в июле). Такой успех можно объяснить ростом популярности в стране кандидата в канцлеры Олафа Шольца.
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Если подобная расстановка сил сохранится на выборах и партии получат одинаковую поддержку, Германии впервые с послевоенного периода придется задуматься о формировании трехстороннего союза, считает журналист. Он рассматривает вариант коалиции между социал-демократами (СДПГ), свободными демократами (СвДП) и "Зелеными". Также возможен союз ХДС, СвДП и СДПГ. Однако в любом случае между партиями возникнут разногласия и потребуется много времени, чтобы их разрешить, пишет Politico.
По данным соцопросов, в политических предпочтениях большинство немцев выбирают личности политиков, а не их программы. На фоне провальной предвыборной кампании лидеров ХДС и " Зеленых" глава СДПГ Олаф Шольц пользуется особой популярностью среди избирателей.
Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых сформируют новое правительство, пройдут 26 сентября.
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