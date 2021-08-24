https://ria.ru/20210824/germaniya-1747051978.html
Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель
Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель - РИА Новости, 24.08.2021
Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель
После парламентских выборов в ФРГ может сформироваться трехсторонняя коалиция, которая обеспечит себе большинство в бундестаге, пишет Politico. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:27
2021-08-24T16:27
2021-08-24T16:27
политика
в мире
германия
ангела меркель
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bac5868ab22ff207227ce6af2d06f75d.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. После парламентских выборов в ФРГ может сформироваться трехсторонняя коалиция, которая обеспечит себе большинство в бундестаге, пишет Politico.Автор материала проанализировал соцопросы избирателей. Христианско-демократический союз (ХДС) в августе поддержали 24% респондентов — на пять процентов меньше, чем в июле. За "Зеленых" в этот раз проголосовали 18% населения, а социал-демократы за последний месяц улучшили позиции (20% по сравнению с 16% в июле). Такой успех можно объяснить ростом популярности в стране кандидата в канцлеры Олафа Шольца.Если подобная расстановка сил сохранится на выборах и партии получат одинаковую поддержку, Германии впервые с послевоенного периода придется задуматься о формировании трехстороннего союза, считает журналист. Он рассматривает вариант коалиции между социал-демократами (СДПГ), свободными демократами (СвДП) и "Зелеными". Также возможен союз ХДС, СвДП и СДПГ. Однако в любом случае между партиями возникнут разногласия и потребуется много времени, чтобы их разрешить, пишет Politico.По данным соцопросов, в политических предпочтениях большинство немцев выбирают личности политиков, а не их программы. На фоне провальной предвыборной кампании лидеров ХДС и " Зеленых" глава СДПГ Олаф Шольц пользуется особой популярностью среди избирателей.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых сформируют новое правительство, пройдут 26 сентября.
https://ria.ru/20210821/merkel-1746669622.html
https://ria.ru/20210821/lashet-1746682048.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f47c811d5b52db1e2d789e0a69523b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, германия, ангела меркель, олаф шольц
Германии предсказали появление трехпартийной коалиции после ухода Меркель
Politico: в Германии после выборов может возникнуть трехсторонний союз