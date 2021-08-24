https://ria.ru/20210824/eks-prezident-1747053134.html

Ющенко рассказал о состоянии Кравчука

Ющенко рассказал о состоянии Кравчука - РИА Новости, 24.08.2021

Ющенко рассказал о состоянии Кравчука

Экс-президент Украины Виктор Ющенко, комментируя состояние здоровья первого главы государства Леонида Кравчука, заявил, что он борется. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:31

2021-08-24T16:31

2021-08-24T16:35

в мире

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виктор ющенко

верховная рада украины

леонид кравчук

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КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко, комментируя состояние здоровья первого главы государства Леонида Кравчука, заявил, что он борется.В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета он в переговорах по Донбассу в рамках трехсторонней контактной группы участвовать не будет. Позже "24 Канал" сообщил, что Кравчук все еще находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он отсутствовал на торжествах к 30-й годовщине независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании Верховной рады, попросил депутатов поддержать Кравчука, пожелав ему здоровья."Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, - я убежден, что он его на лопатки положит, да и все", - сказал Ющенко в ответ на вопрос, в каком состоянии сейчас находится Кравчук. Его цитирует агентство УНИАН.Кравчук родился 10 января 1934 в селе Великий Житин (тогда Волынское воеводство Польши). Он возглавлял Верховный совет УССР в 1990-1991 год. Под его председательством 24 августа депутаты приняли акт о независимости Украины. В декабре 1991 он был избран первым президентом Украины, подписал Беловежские соглашения о создании СНГ, где констатировалось прекращение существования СССР. С 2020 года Кравчук возглавляет делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

https://ria.ru/20210805/kravchuk-1744481158.html

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в мире, украина, виктор ющенко, верховная рада украины, леонид кравчук