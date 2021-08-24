16:31 24.08.2021 (обновлено: 16:35 24.08.2021)
Ющенко рассказал о состоянии Кравчука
Экс-президент Украины Ющенко о состоянии здоровья первого главы государства Кравчука: он борется
КИЕВ, 24 авг - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко, комментируя состояние здоровья первого главы государства Леонида Кравчука, заявил, что он борется.
В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета он в переговорах по Донбассу в рамках трехсторонней контактной группы участвовать не будет. Позже "24 Канал" сообщил, что Кравчук все еще находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он отсутствовал на торжествах к 30-й годовщине независимости Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании Верховной рады, попросил депутатов поддержать Кравчука, пожелав ему здоровья.
"Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, - я убежден, что он его на лопатки положит, да и все", - сказал Ющенко в ответ на вопрос, в каком состоянии сейчас находится Кравчук. Его цитирует агентство УНИАН.
Кравчук родился 10 января 1934 в селе Великий Житин (тогда Волынское воеводство Польши). Он возглавлял Верховный совет УССР в 1990-1991 год. Под его председательством 24 августа депутаты приняли акт о независимости Украины. В декабре 1991 он был избран первым президентом Украины, подписал Беловежские соглашения о создании СНГ, где констатировалось прекращение существования СССР. С 2020 года Кравчук возглавляет делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
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