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Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2021
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:57
2021-08-24T18:13
россия
общество
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Дети, родительская любовь, солидарность поколений - безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. И чтобы в России рождалось как можно больше детей, людям, семье, конечно же, нужен достаток, хорошая работа, доступное жилье, образование, здравоохранение и надежные социальные гарантии. И что очень важно - надежность в завтрашнем дне, в том, что безопасность страны, безопасность наших детей, наших граждан будет надежно защищена от любых угроз, что Россия будет развиваться стабильно, последовательно, что все позитивные достижения и результаты, которых мы добились, не будут растрачены, а, напротив, будут только преумножаться", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".
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россия, общество, владимир путин, единая россия
17:57 24.08.2021 (обновлено: 18:13 24.08.2021)
 
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин

Президент Путин: россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дети, родительская любовь, солидарность поколений - безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. И чтобы в России рождалось как можно больше детей, людям, семье, конечно же, нужен достаток, хорошая работа, доступное жилье, образование, здравоохранение и надежные социальные гарантии. И что очень важно - надежность в завтрашнем дне, в том, что безопасность страны, безопасность наших детей, наших граждан будет надежно защищена от любых угроз, что Россия будет развиваться стабильно, последовательно, что все позитивные достижения и результаты, которых мы добились, не будут растрачены, а, напротив, будут только преумножаться", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 18:12
Путин рассказал об образе будущего России
 
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