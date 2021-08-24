https://ria.ru/20210824/bezopasnost-1747078960.html
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2021
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:57
2021-08-24T17:57
2021-08-24T18:13
россия
общество
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Дети, родительская любовь, солидарность поколений - безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. И чтобы в России рождалось как можно больше детей, людям, семье, конечно же, нужен достаток, хорошая работа, доступное жилье, образование, здравоохранение и надежные социальные гарантии. И что очень важно - надежность в завтрашнем дне, в том, что безопасность страны, безопасность наших детей, наших граждан будет надежно защищена от любых угроз, что Россия будет развиваться стабильно, последовательно, что все позитивные достижения и результаты, которых мы добились, не будут растрачены, а, напротив, будут только преумножаться", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".
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россия, общество, владимир путин, единая россия
17:57 24.08.2021 (обновлено: 18:13 24.08.2021)
Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин
Президент Путин: россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности