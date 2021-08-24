https://ria.ru/20210824/bezopasnost-1747078960.html

Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин

Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2021

Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Путин

Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:57

2021-08-24T17:57

2021-08-24T18:13

россия

общество

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне должны быть уверены в завтрашнем дне и своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Дети, родительская любовь, солидарность поколений - безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. И чтобы в России рождалось как можно больше детей, людям, семье, конечно же, нужен достаток, хорошая работа, доступное жилье, образование, здравоохранение и надежные социальные гарантии. И что очень важно - надежность в завтрашнем дне, в том, что безопасность страны, безопасность наших детей, наших граждан будет надежно защищена от любых угроз, что Россия будет развиваться стабильно, последовательно, что все позитивные достижения и результаты, которых мы добились, не будут растрачены, а, напротив, будут только преумножаться", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".

https://ria.ru/20210824/buduschee-1747083891.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, владимир путин, единая россия