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Школьные автобусы в Калужской области будут возить в детские сады
Школьные автобусы в Калужской области будут возить в детские сады - РИА Новости, 24.08.2021
Школьные автобусы в Калужской области будут возить в детские сады
Губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал, чтобы школьные автобусы, которые возят учащихся на занятия, доставляли также их братьев и сестер в... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:17
2021-08-24T13:17
2021-08-24T13:17
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал, чтобы школьные автобусы, которые возят учащихся на занятия, доставляли также их братьев и сестер в детские сады, если им по пути, сообщает правительство региона.Во вторник Шапша провел заседание правительства области, речь шла об организации в регионе перевозок детей школьными автобусами.Губернатор поинтересовался у министра образования и науки области Александра Аникеева, как выполняется данное им ранее поручение об организации пилотных маршрутов, на которые выйдут школьные автобусы, соответствующие требованиям для перевозки детей дошкольного возраста. По словам министра, такая работа была проведена. Транспорт готовится к началу нового учебного года."Надо этот вопрос решить обязательно. И те нестыковки в нормативной базе, которые ещё существуют, надо привести в соответствие с требованиями жизни. Нелепо выглядит, когда автобус со школьниками уезжает, а родители с дошколятами вынуждены за этим автобусом на перекладных добираться до садика, который расположен рядом со школой. Уверен, что мы этот вопрос решим вместе", - резюмировал Владислав Шапша.
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общество, калужская область, владислав шапша
Школьные автобусы в Калужской области будут возить в детские сады
Глава Калужской области Шапша потребовал, чтобы школьные автобусы возили детей в детсады
КАЛУГА, 24 авг – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
потребовал, чтобы школьные автобусы, которые возят учащихся на занятия, доставляли также их братьев и сестер в детские сады, если им по пути, сообщает правительство региона.
Во вторник Шапша провел заседание правительства области, речь шла об организации в регионе перевозок детей школьными автобусами.
"Владислав Шапша также обратил внимание на важность решения еще одной проблемы, которая, по его словам, совершенно справедливо вызывает напряжение у граждан. Речь идет о ситуациях, когда школьные автобусы учащихся доставляют в школы, а их младших братьев и сестёр в детские сады – нет", - говорится в сообщении.
Губернатор поинтересовался у министра образования и науки области Александра Аникеева, как выполняется данное им ранее поручение об организации пилотных маршрутов, на которые выйдут школьные автобусы, соответствующие требованиям для перевозки детей дошкольного возраста. По словам министра, такая работа была проведена. Транспорт готовится к началу нового учебного года.
"Надо этот вопрос решить обязательно. И те нестыковки в нормативной базе, которые ещё существуют, надо привести в соответствие с требованиями жизни. Нелепо выглядит, когда автобус со школьниками уезжает, а родители с дошколятами вынуждены за этим автобусом на перекладных добираться до садика, который расположен рядом со школой. Уверен, что мы этот вопрос решим вместе", - резюмировал Владислав Шапша.