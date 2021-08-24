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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умерла народная артистка России Наталья Исаева
Умерла народная артистка России Наталья Исаева - РИА Новости, 24.08.2021
Умерла народная артистка России Наталья Исаева
Актриса театра Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:47
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культура
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Актриса театра Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра.Уточняется, что артистка скоропостижно скончалась после болезни."Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр", — говорится в некрологе.Наталья Исаева родилась 15 февраля 1961 года. В 1983-м окончила Свердловское театральное училище, после чего вошла в труппу Кировского драматического театра. В 1997 году получила почетное звание заслуженного артиста, а в 2012-м — народного.
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россия
10:47 24.08.2021 (обновлено: 13:30 24.08.2021)
 
Умерла народная артистка России Наталья Исаева

Народная артистка России Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни

© Фото : Кировский драматический театрАктриса театра Наталья Исаева
Актриса театра Наталья Исаева - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Кировский драматический театр
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Актриса театра Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра.
Уточняется, что артистка скоропостижно скончалась после болезни.
"Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр", — говорится в некрологе.
Наталья Исаева родилась 15 февраля 1961 года. В 1983-м окончила Свердловское театральное училище, после чего вошла в труппу Кировского драматического театра. В 1997 году получила почетное звание заслуженного артиста, а в 2012-м — народного.
 
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