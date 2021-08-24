https://ria.ru/20210824/artistka-1746982786.html

Умерла народная артистка России Наталья Исаева

Умерла народная артистка России Наталья Исаева - РИА Новости, 24.08.2021

Умерла народная артистка России Наталья Исаева

Актриса театра Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:47

2021-08-24T10:47

2021-08-24T13:30

культура

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Актриса театра Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Кировского драматического театра.Уточняется, что артистка скоропостижно скончалась после болезни."Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет — это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр", — говорится в некрологе.Наталья Исаева родилась 15 февраля 1961 года. В 1983-м окончила Свердловское театральное училище, после чего вошла в труппу Кировского драматического театра. В 1997 году получила почетное звание заслуженного артиста, а в 2012-м — народного.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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