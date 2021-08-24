https://ria.ru/20210824/afganistan-1747010501.html

Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана, заявил Песков

Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана, заявил Песков - РИА Новости, 24.08.2021

Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана, заявил Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:04

2021-08-24T13:04

2021-08-24T13:04

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане.Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или "уткой", должна комментироваться Кремлем или МИД, "тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств - России и США".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html

https://ria.ru/20210727/dogovorennosti-1743083222.html

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, талибан, женева (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия