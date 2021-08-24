Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747010501.html
Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана, заявил Песков
Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана, заявил Песков - РИА Новости, 24.08.2021
Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана, заявил Песков
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:04
2021-08-24T13:04
в мире
сша
талибан
женева (город)
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746503472_0:1:2255:1269_1920x0_80_0_0_9ef0fdce14bf18a3aa98ce830592626e.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане.Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или "уткой", должна комментироваться Кремлем или МИД, "тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств - России и США".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210824/vyvod-1747008539.html
https://ria.ru/20210727/dogovorennosti-1743083222.html
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746503472_344:0:2036:1269_1920x0_80_0_0_0c251b84be7c919ba5d2308cef3e0e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, женева (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
13:04 24.08.2021
 
Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Байден обсуждали вывод американских войск из Афганистана

© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Taylor CrulАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
12:55Захват власти в Афганистане талибами
Песков: переложить ответственность за вывод войск из Афганистана невозможно
Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или "уткой", должна комментироваться Кремлем или МИД, "тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств - России и США".
"Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости, так не принято", - пояснил Песков.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 12:49
В Кремле считают, что женевские договоренности Путина и Байдена выполняются
 
В миреСШАТалибанЖенева (город)Владимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
14:18В районе Приморья ввели режим ЧС
14:14"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
14:14В Киеве мужчина пытался совершить суицид во время парада, сообщают СМИ
14:14Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года
13:58Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника
13:57СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы
13:53Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
13:51Лукашенко обеспокоен отъездом белорусской молодежи за рубеж
13:50Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса
13:46Экономика Украины за 30 лет лишилась структуры и инвесторов, заявил эксперт
13:40США за сутки эвакуировали из Кабула более 21 тысячи человек
13:38Минобороны подписало контракт на поставку ракет "Циркон"
Лента новостейМолния