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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746990176.html
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться - РИА Новости, 24.08.2021
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Один из лидеров Панджшерского сопротивления Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта с талибами, пишет The Telegraph. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:31
2021-08-24T12:28
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Один из лидеров Панджшерского сопротивления Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта с талибами, пишет The Telegraph.Ополченцы намерены начать переговоры о капитуляции из-за нехватки ресурсов и отсутствия международной поддержки, сообщил советник Масуда."Все устали от Афганистана после 20-летней войны, никто не хочет отправлять оружие движению сопротивления. Панджшер не может бороться с талибами, у них превосходящие силы. Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана"* теперь есть опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима", — сказал собеседник СМИ.По словам советника, Масуд намерен капитулировать, но "сохранить честь". Учитывая репутацию его отца (Ахмада Шаха Масуда, известного успешной борьбой с талибами), сдача власти станет значимой победой для талибов.В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмада Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер выстоит и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что, помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16-е число Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746951088.html
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746976531.html
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в мире, талибан, афганистан
11:31 24.08.2021 (обновлено: 12:28 24.08.2021)
 
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться

The Telegraph: Панджшерское сопротивление талибам в Афганистане намерено капитулировать

© AFP 2021 / Ahmad Sahel ArmanСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг РИА Новости. Один из лидеров Панджшерского сопротивления Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта с талибами, пишет The Telegraph.
Ополченцы намерены начать переговоры о капитуляции из-за нехватки ресурсов и отсутствия международной поддержки, сообщил советник Масуда.
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"Все устали от Афганистана после 20-летней войны, никто не хочет отправлять оружие движению сопротивления. Панджшер не может бороться с талибами, у них превосходящие силы. Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана"* теперь есть опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима", — сказал собеседник СМИ.
По словам советника, Масуд намерен капитулировать, но "сохранить честь". Учитывая репутацию его отца (Ахмада Шаха Масуда, известного успешной борьбой с талибами), сдача власти станет значимой победой для талибов.
В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмада Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер выстоит и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что, помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16-е число Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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