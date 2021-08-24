https://ria.ru/20210824/afganistan-1746990176.html

Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться

Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться - РИА Новости, 24.08.2021

Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться

Один из лидеров Панджшерского сопротивления Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта с талибами, пишет The Telegraph. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:31

2021-08-24T11:31

2021-08-24T12:28

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Один из лидеров Панджшерского сопротивления Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта с талибами, пишет The Telegraph.Ополченцы намерены начать переговоры о капитуляции из-за нехватки ресурсов и отсутствия международной поддержки, сообщил советник Масуда."Все устали от Афганистана после 20-летней войны, никто не хочет отправлять оружие движению сопротивления. Панджшер не может бороться с талибами, у них превосходящие силы. Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана"* теперь есть опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима", — сказал собеседник СМИ.По словам советника, Масуд намерен капитулировать, но "сохранить честь". Учитывая репутацию его отца (Ахмада Шаха Масуда, известного успешной борьбой с талибами), сдача власти станет значимой победой для талибов.В воскресенье талибы дали четыре часа на капитуляцию лидеру местного сопротивления Ахмаду Масуду, сыну Ахмада Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса". В ответ Масуд заявил, что Панджшер выстоит и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что, помимо местного таджикского ополчения, под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16-е число Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746951088.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1746976531.html

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в мире, талибан, афганистан