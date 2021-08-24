https://ria.ru/20210824/afganistan-1746976531.html

Вице-президент Афганистана призвал не превращать страну в Талибанистан

Вице-президент Афганистана призвал не превращать страну в Талибанистан - РИА Новости, 24.08.2021

Вице-президент Афганистана призвал не превращать страну в Талибанистан

Афганистан отвергает диктатуру движения "Талибан"*, заявил в интервью телеканалу India Today объявивший себя исполняющим обязанности президента Афганистана и... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:11

2021-08-24T10:11

2021-08-24T10:18

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Афганистан отвергает диктатуру движения "Талибан"*, заявил в интервью телеканалу India Today объявивший себя исполняющим обязанности президента Афганистана и ранее призвавший к сопротивлению талибам Амрулла Салех."Мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в Талибанистан, этого не произойдет, это то, чего хочет "Талибан"*. Мы предпочитаем переговоры, но они должны быть значимыми", - сказал он.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению."Талибы утверждали, что им досталась часть Панджшера, это полная ложь, мы контролируем ситуацию, моральный дух людей очень высок. Нам удалось достичь консенсуса среди людей, они не готовы продавать душу сопротивления. Мы готовы к конструктивным переговорам, а также к сопротивлению, если переговоры провалятся", - сказал Салех.Он добавил, что переговоры не означают замаскированную капитуляцию."Мы говорили с "Талибаном"* - выбор будет за вами, если вы хотите драться, мы увидимся с вами, если вы хотите вести переговоры - мы не хотим, чтобы эти переговоры были, как я сказал, в Скайпе, для замаскированной капитуляции или выражения верности, или помощи клерикальной диктатуре талибов… Мы не ищем должностей, личных благодарностей, но мы хотим, чтобы у афганского народа был шанс определить характер своего государства. Мы не хотим, чтобы индивидуальность афганского народа была разрушена. Мы хотим, чтобы структура афганского общества оставалась живой, мы хотим, чтобы сохранялась самобытность всех этнических групп. Как я уже сказал, переговоры должны быть очень содержательными и не похожими на переговоры в Дохе, чтобы узаконить угнетение талибов", - отметил Салех.Катарская столица Доха является основной площадкой внутриафганских переговоров.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210823/pentagon-1746927695.html

https://ria.ru/20210823/odkb-1746856742.html

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в мире, талибан, доха, афганистан, россия