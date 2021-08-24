На производство аэронавигационного оборудования направят 10,5 млрд рублей
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Новикомбанк, Фонд развития промышленности (ФРП) и Нацпромлизинг планируют совместно профинансировать проект по производству аэронавигационного оборудования, объем планируемой финансовой поддержки составит 10,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Новикомбанка.
В рамках форума "АРМИЯ-2021" стороны подписали соглашение о комплексном рассмотрении инвестиционного проекта и параллельном прохождении всех оценочных процедур.
"Мы уделяем особое внимание данному проекту, поскольку финансирование направлено на внедрение новых технологий в производство аэронавигационного оборудования, которые являются основой для достижения лучших мировых показателей обеспечения безопасности и экономичности воздушного движения. Общий объем финансового участия Новикомбанка планируется в размере 5,65 миллиардов рублей в форме кредита предприятию и банковских гарантий для обеспечения займов ФРП", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
По словам генерального директора АО "Азимут" Аскера Саидова, с помощью льготных займов от ФРП и кредитных линий от Новикомбанка и Нацпромлизинга наше предприятие на собственной производственной площадке в Калужской области создаст современное высокотехнологичное производство радионавигационного оборудования на принципах системной автоматизации и роботизации.
"Благодаря этому, компания в ближайшие годы планирует занять существенную долю мирового рынка по средствам управления воздушным движением и биометрического учета в целях обеспечения воздушной и информационной безопасности", – сказал Саидов, слова которого цитирует пресс-служба Новикомбанка.
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