https://ria.ru/20210824/aeronavigatsiya-1747014798.html

На производство аэронавигационного оборудования направят 10,5 млрд рублей

На производство аэронавигационного оборудования направят 10,5 млрд рублей - РИА Новости, 24.08.2021

На производство аэронавигационного оборудования направят 10,5 млрд рублей

Новикомбанк, Фонд развития промышленности (ФРП) и Нацпромлизинг планируют совместно профинансировать проект по производству аэронавигационного оборудования,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:22

2021-08-24T13:22

2021-08-24T13:22

новости компаний - экономика

технологии

калужская область

новикомбанк

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Новикомбанк, Фонд развития промышленности (ФРП) и Нацпромлизинг планируют совместно профинансировать проект по производству аэронавигационного оборудования, объем планируемой финансовой поддержки составит 10,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Новикомбанка.В рамках форума "АРМИЯ-2021" стороны подписали соглашение о комплексном рассмотрении инвестиционного проекта и параллельном прохождении всех оценочных процедур.По словам генерального директора АО "Азимут" Аскера Саидова, с помощью льготных займов от ФРП и кредитных линий от Новикомбанка и Нацпромлизинга наше предприятие на собственной производственной площадке в Калужской области создаст современное высокотехнологичное производство радионавигационного оборудования на принципах системной автоматизации и роботизации."Благодаря этому, компания в ближайшие годы планирует занять существенную долю мирового рынка по средствам управления воздушным движением и биометрического учета в целях обеспечения воздушной и информационной безопасности", – сказал Саидов, слова которого цитирует пресс-служба Новикомбанка.

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новости компаний - экономика, технологии, калужская область, новикомбанк