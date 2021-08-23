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МИД призвал Киев прекратить борьбу с героями Великой Отечественной войны
МИД призвал Киев прекратить борьбу с героями Великой Отечественной войны - РИА Новости, 23.08.2021
МИД призвал Киев прекратить борьбу с героями Великой Отечественной войны
МИД России призвал власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T23:04
2021-08-23T23:04
в мире
харьков
харьковская область
константин косачев
совет федерации рф
мария захарова
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МИД России призвал власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Украинская сторона отказала заместителю председателя Совета Федерации РФ Константину Косачеву посетить Харьков для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.&nbsp; Также Косачев хотел почтить память двоюродного деда, который погиб в боях за этот город в 1943 году. Предполагалось, что поездка будет иметь неполитический и исключительно гуманитарный характер."Реакция Киева обескуражила. В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину. Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест – почтить память героев Великой Отечественной войны – Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую "российскую агрессию" и пресловутую "оккупацию", - заявила Захарова.По ее словам, радует то, что "многие представители народа Украины сохранили моральные ориентиры и чтут память советских бойцов"."Именно благодаря таким людям в Харьковской области все-таки состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти тех, кто ценою собственных жизней боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками", - заявила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20210823/zakharova-1746953355.html
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746886167.html
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в мире, харьков, харьковская область, константин косачев, совет федерации рф, мария захарова, россия
23:04 23.08.2021
 
МИД призвал Киев прекратить борьбу с героями Великой Отечественной войны

Представитель МИД Захарова призвала Украину прекратить борьбу с героями Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МИД России призвал власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Украинская сторона отказала заместителю председателя Совета Федерации РФ Константину Косачеву посетить Харьков для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.  Также Косачев хотел почтить память двоюродного деда, который погиб в боях за этот город в 1943 году. Предполагалось, что поездка будет иметь неполитический и исключительно гуманитарный характер.
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"Реакция Киева обескуражила. В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину. Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест – почтить память героев Великой Отечественной войны – Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую "российскую агрессию" и пресловутую "оккупацию", - заявила Захарова.
По ее словам, радует то, что "многие представители народа Украины сохранили моральные ориентиры и чтут память советских бойцов".
"Именно благодаря таким людям в Харьковской области все-таки состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти тех, кто ценою собственных жизней боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками", - заявила представитель МИД РФ.
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В миреХарьковХарьковская областьКонстантин КосачевСовет Федерации РФМария ЗахароваРоссия
 
 
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