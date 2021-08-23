МИД призвал Киев прекратить борьбу с героями Великой Отечественной войны
Представитель МИД Захарова призвала Украину прекратить борьбу с героями Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МИД России призвал власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Украинская сторона отказала заместителю председателя Совета Федерации РФ Константину Косачеву посетить Харьков для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Также Косачев хотел почтить память двоюродного деда, который погиб в боях за этот город в 1943 году. Предполагалось, что поездка будет иметь неполитический и исключительно гуманитарный характер.
"Реакция Киева обескуражила. В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину. Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест – почтить память героев Великой Отечественной войны – Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую "российскую агрессию" и пресловутую "оккупацию", - заявила Захарова.
По ее словам, радует то, что "многие представители народа Украины сохранили моральные ориентиры и чтут память советских бойцов".
"Именно благодаря таким людям в Харьковской области все-таки состоялись торжественные мероприятия по увековечиванию памяти тех, кто ценою собственных жизней боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Призываем власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками", - заявила представитель МИД РФ.