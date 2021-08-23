https://ria.ru/20210823/yakutiya-1746813383.html

Оперативный штаб Якутии рассказал о ситуации с пожарами

Оперативный штаб Якутии рассказал о ситуации с пожарами - РИА Новости, 23.08.2021

Оперативный штаб Якутии рассказал о ситуации с пожарами

Лесные пожары на площади почти 440 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:12

2021-08-23T10:12

2021-08-23T10:12

происшествия

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 23 авг – РИА Новости. Лесные пожары на площади почти 440 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает оперативный штаб республики.По данным оперштаба, на территории Якутии действуют 50 лесных пожаров. Работы по тушению проводятся на 26 очагах, в борьбе с огнем участвуют 2230 человек, задействовано 287 единиц техники."За сутки ликвидировано 15 пожаров на площади 439 791 га, локализовано 11 на площади 751 782 га и обнаружен 1 новый лесной пожар", - рассказали в оперштабе.Как отметили на совещании оперативного штаба в понедельник, больше всего пожаров действует в Усть-Майском районе, туда уехали заместитель начальника ГУМЧС России по Якутии Евгений Рощин и заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Яков Заровняев.По данным Авиалесоохраны, к полуночи 23 августа в РФ действовали 163 лесных пожара на площади 1 189 186 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действуют 34 пожара на площади 1 032 667 гектаров.

https://ria.ru/20210823/pozhar-1746807293.html

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии