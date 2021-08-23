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Оперативный штаб Якутии рассказал о ситуации с пожарами
Оперативный штаб Якутии рассказал о ситуации с пожарами - РИА Новости, 23.08.2021
Оперативный штаб Якутии рассказал о ситуации с пожарами
Лесные пожары на площади почти 440 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:12
2021-08-23T10:12
происшествия
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 23 авг – РИА Новости. Лесные пожары на площади почти 440 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает оперативный штаб республики.По данным оперштаба, на территории Якутии действуют 50 лесных пожаров. Работы по тушению проводятся на 26 очагах, в борьбе с огнем участвуют 2230 человек, задействовано 287 единиц техники."За сутки ликвидировано 15 пожаров на площади 439 791 га, локализовано 11 на площади 751 782 га и обнаружен 1 новый лесной пожар", - рассказали в оперштабе.Как отметили на совещании оперативного штаба в понедельник, больше всего пожаров действует в Усть-Майском районе, туда уехали заместитель начальника ГУМЧС России по Якутии Евгений Рощин и заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Яков Заровняев.По данным Авиалесоохраны, к полуночи 23 августа в РФ действовали 163 лесных пожара на площади 1 189 186 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действуют 34 пожара на площади 1 032 667 гектаров.
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происшествия, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
10:12 23.08.2021
 
Оперативный штаб Якутии рассказал о ситуации с пожарами

В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади 440 тысяч гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 23 авг – РИА Новости. Лесные пожары на площади почти 440 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает оперативный штаб республики.
По данным оперштаба, на территории Якутии действуют 50 лесных пожаров. Работы по тушению проводятся на 26 очагах, в борьбе с огнем участвуют 2230 человек, задействовано 287 единиц техники.
"За сутки ликвидировано 15 пожаров на площади 439 791 га, локализовано 11 на площади 751 782 га и обнаружен 1 новый лесной пожар", - рассказали в оперштабе.
Как отметили на совещании оперативного штаба в понедельник, больше всего пожаров действует в Усть-Майском районе, туда уехали заместитель начальника ГУМЧС России по Якутии Евгений Рощин и заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Яков Заровняев.
По данным Авиалесоохраны, к полуночи 23 августа в РФ действовали 163 лесных пожара на площади 1 189 186 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действуют 34 пожара на площади 1 032 667 гектаров.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 09:38
Населенные пункты в Самарской области удалось отстоять от пожара
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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