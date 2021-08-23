https://ria.ru/20210823/vrachi-1746922202.html

Эксперты Минздрава РФ оценили работу пермских врачей в борьбе с COVID-19

Эксперты Минздрава РФ оценили работу пермских врачей в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021

Эксперты Минздрава РФ оценили работу пермских врачей в борьбе с COVID-19

Уровень оказания помощи пациентом с коронавирусной инфекцией в Пермском крае произвел хорошее впечатление на экспертов федеральных медицинских центров,... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:08

2021-08-23T18:08

2021-08-23T18:17

пермский край

здоровье - общество

дмитрий махонин

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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ПЕРМЬ, 23 авг – РИА Новости. Уровень оказания помощи пациентом с коронавирусной инфекцией в Пермском крае произвел хорошее впечатление на экспертов федеральных медицинских центров, сообщается на сайте правительства региона.По данным пресс-службы губернатора, в краевых учреждениях здравоохранения завершила работу консультативная бригада федеральных экспертов. В состав бригады, работавшей в крае 10 дней, вошли специалисты НИМЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ и ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава РФ (г. Барнаул).В пресс-службе губернатора уточнили, что федеральные эксперты оценивали систему оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19 и людям, которым поставлен этот диагноз. Дополнительной их целью была методическая поддержка учреждений здравоохранения. Специалисты повторяли путь пациента – от вызова врача при появлении первых симптомов болезни до госпитализации в стационар и выписки из него. В поликлиниках они анализировали работу ковидных бригад, отделений неотложной помощи, проверяли соблюдение принципов маршрутизации пациентов с признаками болезни и без них, а также оценивали оснащение каждого кабинета, четкость заполнения медицинской документации. В стационарах – проверяли соблюдение санитарно-эпидемического режима, оснащение и уровень оказания помощи в реанимации, быт пациентов и персонала.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что врачи находятся на передовой борьбы с COVID-19, поэтому им необходимо оказывать поддержку: "Сейчас, во время роста нагрузки на медорганизации, помощь им нужна. Очень важно, чтобы врачи, медсестры и другие работники чувствовали поддержку жителей региона, понимали, что они не одни".

https://realty.ria.ru/20210811/dolgostroy-1745383920.html

пермский край

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пермский край, здоровье - общество, дмитрий махонин, коронавирус covid-19