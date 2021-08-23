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Борисов допустил льготные поставки вооружения странам ОДКБ

Борисов допустил льготные поставки вооружения странам ОДКБ - РИА Новости, 23.08.2021

Борисов допустил льготные поставки вооружения странам ОДКБ

Вице-премьер Юрий Борисов не исключил возможности поставки по льготным ценам вооружения и военной техники странам ОДКБ, граничащим с Афганистаном. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:50

2021-08-23T16:50

2021-08-23T16:50

талибан

афганистан

рособоронэкспорт

одкб

юрий борисов (вице-премьер)

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов не исключил возможности поставки по льготным ценам вооружения и военной техники странам ОДКБ, граничащим с Афганистаном."Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ - включая то, что вы сказали, возможно", - заявил журналистам Борисов, отвечая на вопрос о возможности поставки по льготным ценам вооружения и военной техники странам ОДКБ, граничащим с Афганистаном.Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что РФ готова поставлять оружие соседям Афганистана при угрозе от "Талибана"* (движение запрещено в России как террористическое).* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210820/siriya-1746640366.html

афганистан

россия

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талибан, афганистан, рособоронэкспорт, одкб, юрий борисов (вице-премьер), россия