https://ria.ru/20210823/vizit-1746821444.html

Митрополит рассказал о последствиях визита патриарха Варфоломея в Киев

Митрополит рассказал о последствиях визита патриарха Варфоломея в Киев - РИА Новости, 23.08.2021

Митрополит рассказал о последствиях визита патриарха Варфоломея в Киев

Визит патриарха Константинопольского на Украину может дать "сигнал поддержки" сторонникам раскольнической "Православной церкви Украины", что может привести к... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:55

2021-08-23T10:55

2021-08-23T11:58

религия

украина

киев

стамбул

владимир зеленский

петр порошенко

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Визит патриарха Константинопольского на Украину может дать "сигнал поддержки" сторонникам раскольнической "Православной церкви Украины", что может привести к новой волне захватов храмов канонической Украинской православной церкви, заявил в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из "Православной церкви Украины" в соборе святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым."Многие эксперты прогнозируют, что это событие (визит патриарха Варфоломея на Украину – ред.) станет катализатором обострения религиозной ситуации в стране. Ведь данный визит и прием главы Фанара (район в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха – ред.) на самом высоком политическом уровне могут быть восприняты сторонниками ПЦУ (раскольническая "Православная церковь Украины" – ред.) как сигнал поддержки их усилий по ослаблению Украинской православной церкви. И за этим, в частности, может последовать новая волна рейдерских атак на общины и храмы канонической Церкви", - сказал митрополит Антоний.Как ранее рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), в субботу более 10 тысяч верующих канонической УПЦ пришли к Раде, где была запланирована встреча патриарха Варфоломея с Разумковым, чтобы рассказать патриарху, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, однако патриарх Варфоломей к прихожанам УПЦ так и не вышел, "а в здание парламента зашел через черный ход".В пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины". По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html

https://ria.ru/20210823/raskolniki-1746819961.html

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