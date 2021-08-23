https://ria.ru/20210823/vaktsinatsiya-1746799960.html

В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19

В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021

В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19

В Греции зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:21

2021-08-23T08:21

2021-08-23T11:54

распространение коронавируса

в мире

греция

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. В Греции зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека, сообщило греческое общественное телевидение ERT.В отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье скончался 77-летний мужчина. Он поступил в отделение для больных коронавирусом 30 июля, с 10 августа был на искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал."Мужчина был вакцинирован, но у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания, от которого, согласно информации из больницы, он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины", - говорится в сообщении.О первом случае смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имеющего основных заболеваний, сообщил 16 августа директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" в Салониках Никос Каправелос. Он назвал это исключением.В Греции ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных коронавирусом. По данным на 22 августа, в стране с начала пандемии были инфицированы почти 560 тысяч человек, умерли 13 384 человека.В последние недели растёт количество тяжелобольных, находящихся на интубации.В стране с населением около 11 миллионов человек сделано 11,15 миллиона прививок от коронавируса. По крайней мере одну дозу получили 5,9 миллиона человек, полностью вакцинированы 5,61 миллиона человек.

https://ria.ru/20210822/koronavirus-1746745877.html

греция

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