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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210823/vaktsinatsiya-1746799960.html
В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19
В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19 - РИА Новости, 23.08.2021
В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19
В Греции зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:21
2021-08-23T11:54
распространение коронавируса
в мире
греция
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. В Греции зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека, сообщило греческое общественное телевидение ERT.В отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье скончался 77-летний мужчина. Он поступил в отделение для больных коронавирусом 30 июля, с 10 августа был на искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал."Мужчина был вакцинирован, но у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания, от которого, согласно информации из больницы, он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины", - говорится в сообщении.О первом случае смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имеющего основных заболеваний, сообщил 16 августа директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" в Салониках Никос Каправелос. Он назвал это исключением.В Греции ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных коронавирусом. По данным на 22 августа, в стране с начала пандемии были инфицированы почти 560 тысяч человек, умерли 13 384 человека.В последние недели растёт количество тяжелобольных, находящихся на интубации.В стране с населением около 11 миллионов человек сделано 11,15 миллиона прививок от коронавируса. По крайней мере одну дозу получили 5,9 миллиона человек, полностью вакцинированы 5,61 миллиона человек.
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в мире, греция, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:21 23.08.2021 (обновлено: 11:54 23.08.2021)
 
В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19

В Греции зафиксировали второй случай смерти полностью вакцинированного от COVID-19

© AP Photo / Thanassis StavrakisРаботник скорой помощи у коронавирусного госпиталя в Афинах
Работник скорой помощи у коронавирусного госпиталя в Афинах - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. В Греции зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
В отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье скончался 77-летний мужчина. Он поступил в отделение для больных коронавирусом 30 июля, с 10 августа был на искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал.
"Мужчина был вакцинирован, но у него был ослаблен иммунитет из-за очень серьезного основного заболевания, от которого, согласно информации из больницы, он получал сильнодействующие лекарства, существенно влияющие на эффективность вакцины", - говорится в сообщении.
О первом случае смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имеющего основных заболеваний, сообщил 16 августа директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" в Салониках Никос Каправелос. Он назвал это исключением.
В Греции ежедневно выявляется более 3 тысяч инфицированных коронавирусом. По данным на 22 августа, в стране с начала пандемии были инфицированы почти 560 тысяч человек, умерли 13 384 человека.
В последние недели растёт количество тяжелобольных, находящихся на интубации.
В стране с населением около 11 миллионов человек сделано 11,15 миллиона прививок от коронавируса. По крайней мере одну дозу получили 5,9 миллиона человек, полностью вакцинированы 5,61 миллиона человек.
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