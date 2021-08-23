https://ria.ru/20210823/ukraina-1746912709.html
Медведчук заявил, что не надо бояться федерализации Украины
Медведчук заявил, что не надо бояться федерализации Украины - РИА Новости, 23.08.2021
Медведчук заявил, что не надо бояться федерализации Украины
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что не стоит бояться федерализации Украины. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:22
2021-08-23T17:22
2021-08-23T17:22
в мире
венгрия
европа
владимир зеленский
виктор медведчук
тарас козак
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина венедиктова
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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что не стоит бояться федерализации Украины.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны."Мне возразят, что федерация сделает возможным отделение украинских земель, необязательно к России, а также к Венгрии, Румынии и Польше. То есть федеративное устройство подтолкнет страну к развалу… А вот если у власти останется эта же политическая команда, то она добьет Украину и без всякого федерализма. Мой аргумент таков – федеральным государством сложнее управлять, а потому федеральное государство не потерпит алчных и непрофессиональных правителей во главе. Мы должны призвать во власть не популистов, а серьезных специалистов по государственному строительству и настоящих патриотов своей страны", - написал Медведчук в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине", опубликованной на сайте партии.При этом, по его мнению, первое, что нужно сделать в преобразовании страны - это понять, что Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатие от многонационального государства до одного этноса — это деградация. Тем более, указал он, для страны, находящейся в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, выстраивать идентичность, которая близка лишь части населения, является стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны. "Слепить страну по чужим лекалам – еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам", - отметил Медведчук.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венгрия, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова, россия
Медведчук заявил, что не надо бояться федерализации Украины
Лидер "Оппозиционной платформы" Медведчук: не стоит бояться федерализации Украины
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук
считает, что не стоит бояться федерализации Украины
.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
"Мне возразят, что федерация сделает возможным отделение украинских земель, необязательно к России, а также к Венгрии, Румынии и Польше. То есть федеративное устройство подтолкнет страну к развалу… А вот если у власти останется эта же политическая команда, то она добьет Украину и без всякого федерализма. Мой аргумент таков – федеральным государством сложнее управлять, а потому федеральное государство не потерпит алчных и непрофессиональных правителей во главе. Мы должны призвать во власть не популистов, а серьезных специалистов по государственному строительству и настоящих патриотов своей страны", - написал Медведчук в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине", опубликованной на сайте партии.
При этом, по его мнению, первое, что нужно сделать в преобразовании страны - это понять, что Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатие от многонационального государства до одного этноса — это деградация. Тем более, указал он, для страны, находящейся в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, выстраивать идентичность, которая близка лишь части населения, является стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны. "Слепить страну по чужим лекалам – еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам", - отметил Медведчук.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.