https://ria.ru/20210823/ukraina-1746904269.html

Убийства на Евромайдане не расследуют, уверены в ДНР

Убийства на Евромайдане не расследуют, уверены в ДНР - РИА Новости, 23.08.2021

Убийства на Евромайдане не расследуют, уверены в ДНР

Убийства журналистов, людей на так называемом "евромайдане" в Киеве, в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года при нынешней власти на Украине раскрыты не... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:37

2021-08-23T16:37

2021-08-23T16:40

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киев

одесса

виктор янукович

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Убийства журналистов, людей на так называемом "евромайдане" в Киеве, в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года при нынешней власти на Украине раскрыты не будут, считает депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирина Попова.На Украине часто звучат требования к властям и правоохранителям объективно расследовать трагедии на "евромайдане" и в одесском доме профсоюзов. Однако с 2014 года к 30-й годовщине независимости страны подвижек в этих делах фактически нет."Оппозиционно настроенные журналисты находятся под постоянным прессингом, давлением. Дело доходит до убийств, а порой и бесследных исчезновений репортёров… Молчат о расследовании страшных убийств на "майдане", о том, кто виновен в событиях в Одессе 2 мая", - сказала РИА Новости Попова.По ее мнению, "эти преступления при нынешней украинской власти, исповедующей и пропагандирующей нацистскую идеологию, раскрыты не будут".В ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746505065.html

https://ria.ru/20210806/dnr-1744714996.html

киев

одесса

донецкая народная республика

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в мире, киев, одесса, виктор янукович, донецкая народная республика