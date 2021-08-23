https://ria.ru/20210823/ukraina-1746829038.html

Эксперты заявили об отсутствии национально ответственной элиты на Украине

Эксперты заявили об отсутствии национально ответственной элиты на Украине - РИА Новости, 23.08.2021

Эксперты заявили об отсутствии национально ответственной элиты на Украине

За 30 лет Украина не обрела независимость, в стране нет национально ответственной элиты, и, вероятно, это приведёт к распаду либо формированию федеративного... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:27

2021-08-23T11:27

2021-08-23T11:27

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. За 30 лет Украина не обрела независимость, в стране нет национально ответственной элиты, и, вероятно, это приведёт к распаду либо формированию федеративного государства, считают опрошенные РИА Новости эксперты.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны."Я считаю, что Украина не справилась с формированием независимости и государственности. Там нет национально ответственной элиты. Она не сложилась. Поэтому ничего и не получилось, и не получается, и не получится. Я думаю, что все это очень печально закончится", - сказал доктор экономических наук профессор Александр Бессолицын.По его мнению, в ближайшей перспективе страна начнет распадаться."Я думаю, что даже до такой степени", - сказал он.С мнением Бессолицына о том, что Украина за 30 лет так и не приобрела статус независимости, согласился и доктор исторических наук, профессор института права и национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергей Фокин."Никак она не могла справиться (с формированием независимости - ред.). Это проект, который придумала Австро-Венгрия, накануне Первой мировой войны, он реализовался именно по тому плану, который они и планировали, с помощью националистов с запада Украины и Галиции, вот и все", - сказал Фокин.Он также считает, что Украина и в будущем не станет независимой."Она или будет федеративной, в чем я сомневаюсь, или произойдет распад, (вернется – ред.) к тому что было до 1939 года", - сказал он.Отвечая на вопрос, как в этой ситуации Украине могли бы помочь ближайшие страны, Фокин сказал: "Странам не помочь им надо, а надо или выполнять минские соглашения, или делать санкции, которые были бы покруче, чем они были к России в свое время. Вот и все. Другого пути нет".В свою очередь ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов отметил, что Украина изначально в Декларации о государственном суверенитете 1990 года, а затем в Акте провозглашения независимости от 24 августа 1991 года подчеркивала свой статус внеблокового государства."Они апеллировали к этому положению о своём нейтралитете, когда торпедировали какие-то попытки интеграции на постсоветском пространстве", - сказал Беспалов.По его мнению, Украине для обретения реальной независимости, построения эффективного государства, обеспечения гражданского мира и получения устойчивой и наиболее выгодной позиции на международной арене следовало бы стать действительно нейтральным государством, "а не пытающимся вечно играть на каких-то противоречиях между Россией и Западом."Следовало выстраивать доброжелательные отношения и с Западом, и с Россией", - отметил эксперт.Однако, отметил Беспалов, те политические силы на Украине, которые пришли к власти при поддержке Запада сначала по итогам "оранжевой революции" 2004 года, а затем в результате переворота 2014 года пренебрегли этим принципом нейтралитета, как и интересами русскоязычного населения востока страны, ради совершенно нереалистичной перспективы "евроинтеграции"."Результатом стали потеря Крыма, гражданская война на юго-востоке Украины, деградация экономики и политической системы Украины", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746801820.html

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746813902.html

https://ria.ru/20210823/lavrov-1746796203.html

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746729016.html

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в мире, украина, австро-венгрия, россия