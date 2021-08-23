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В "Ростелекоме" прокомментировали санкции со стороны Украины
В "Ростелекоме" прокомментировали санкции со стороны Украины - РИА Новости, 23.08.2021
В "Ростелекоме" прокомментировали санкции со стороны Украины
Санкции со стороны Украины не повлияют на деятельность "Ростелекома", у него нет абонентов в этой стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:00
2021-08-23T11:00
2021-08-23T11:15
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Санкции со стороны Украины не повлияют на деятельность "Ростелекома", у него нет абонентов в этой стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против ряда россиян и российских юридических лиц, в числе которых и "Ростелеком"."На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране", - отметили в пресс-службе."Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании, ВТБ - 7,93%, АО "Телеком-Инвестиции" (представляет интересы бывших акционеров Tele2) - 19,72%, ВЭБу - 3,16%, ООО "Мобител" ("дочка" "Ростелекома") - 1,85%. В свободном обращении находится 31,44%.
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в мире, украина, ростелеком, россия
11:00 23.08.2021 (обновлено: 11:15 23.08.2021)
В "Ростелекоме" прокомментировали санкции со стороны Украины
Санкции со стороны Украины не повлияют на работу "Ростелекома", заявили в компании
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Санкции со стороны Украины не повлияют на деятельность "Ростелекома", у него нет абонентов в этой стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против ряда россиян и российских юридических лиц, в числе которых и "Ростелеком".
"На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране", - отметили в пресс-службе.
"Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Государству в лице Росимущества принадлежит 35,91% уставного капитала компании, ВТБ - 7,93%, АО "Телеком-Инвестиции" (представляет интересы бывших акционеров Tele2) - 19,72%, ВЭБу - 3,16%, ООО "Мобител" ("дочка" "Ростелекома") - 1,85%. В свободном обращении находится 31,44%.