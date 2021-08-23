https://ria.ru/20210823/ukraina-1746817596.html

Пушков высмеял главу МИД Украины, не желающего ждать "свиста от петуха"

Пушков высмеял главу МИД Украины, не желающего ждать "свиста от петуха" - РИА Новости, 23.08.2021

Пушков высмеял главу МИД Украины, не желающего ждать "свиста от петуха"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о механизме работы "Крымской платформы". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:38

2021-08-23T10:38

2021-08-23T12:09

украина

киев

алексей пушков

мид украины

сергей лавров

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о механизме работы "Крымской платформы".Ранее украинский министр заявил, что в ситуации с полуостровом есть два варианта: ждать, "пока петух свистнет", или помочь "петуху свистнуть". По словам члена Совфеда, подобное высказывание Кулебы крайне безграмотно, поскольку в известной поговорке речь шла о раке, а свистящий петух — это "нечто необычное"."Это скорее применимо к действиям самих киевских властей, которые занимаются политическим свистом на самых разных платформах без всякой пользы для Украины, пока она стремительно катится вниз, к статусу самой бедной страны Европы", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над полуостровом. По словам Кулебы, в мероприятии примут участие 44 страны и международные организации.Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210822/merkel-1746755640.html

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украина, киев, алексей пушков, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба