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В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре
В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре - РИА Новости, 23.08.2021
В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре
Мужчину ранили из травматического пистолета в ходе драки в баре в Гатчинском районе Ленинградской области, подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:33
2021-08-23T11:33
2021-08-23T11:58
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Мужчину ранили из травматического пистолета в ходе драки в баре в Гатчинском районе Ленинградской области, подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали гражданина, который стрелял в мужчину в баре", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 22 августа в баре на улице Чкалова. Ранее судимый мужчина 41 года после переросшей в драку ссоры пять раз выстрелил в другого посетителя заведения из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
https://ria.ru/20210820/satanisty-1746598723.html
гатчинский район
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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, россия
11:33 23.08.2021 (обновлено: 11:58 23.08.2021)
В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре
МВД: в Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре, подозреваемый задержан