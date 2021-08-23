https://ria.ru/20210823/strelba-1746830909.html

В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре

В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре - РИА Новости, 23.08.2021

В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре

Мужчину ранили из травматического пистолета в ходе драки в баре в Гатчинском районе Ленинградской области, подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:33

2021-08-23T11:33

2021-08-23T11:58

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Мужчину ранили из травматического пистолета в ходе драки в баре в Гатчинском районе Ленинградской области, подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали гражданина, который стрелял в мужчину в баре", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 22 августа в баре на улице Чкалова. Ранее судимый мужчина 41 года после переросшей в драку ссоры пять раз выстрелил в другого посетителя заведения из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

https://ria.ru/20210820/satanisty-1746598723.html

гатчинский район

ленинградская область

россия

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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, россия