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В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре
В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре - РИА Новости, 23.08.2021
В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре
Мужчину ранили из травматического пистолета в ходе драки в баре в Гатчинском районе Ленинградской области, подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:33
2021-08-23T11:58
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Мужчину ранили из травматического пистолета в ходе драки в баре в Гатчинском районе Ленинградской области, подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали гражданина, который стрелял в мужчину в баре", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 22 августа в баре на улице Чкалова. Ранее судимый мужчина 41 года после переросшей в драку ссоры пять раз выстрелил в другого посетителя заведения из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
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гатчинский район
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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, россия
11:33 23.08.2021 (обновлено: 11:58 23.08.2021)
 
В Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре

МВД: в Ленинградской области мужчину ранили в драке со стрельбой в баре, подозреваемый задержан

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Мужчину ранили из травматического пистолета в ходе драки в баре в Гатчинском районе Ленинградской области, подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Полицейские Гатчинского района Ленобласти задержали гражданина, который стрелял в мужчину в баре", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел 22 августа в баре на улице Чкалова. Ранее судимый мужчина 41 года после переросшей в драку ссоры пять раз выстрелил в другого посетителя заведения из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 18:12
В Ленинградской области арестовали сатанистов, обвиняемых в убийстве
 
ПроисшествияГатчинский районЛенинградская областьРоссия
 
 
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