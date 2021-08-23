https://ria.ru/20210823/slabost-1746812894.html

Названо наиболее уязвимое место армии США

Названо наиболее уязвимое место армии США - РИА Новости, 23.08.2021

Названо наиболее уязвимое место армии США

Портал 19FortyFive рассказал о главном слабом месте в системе Вооруженных сил Соединенных Штатов. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:10

2021-08-23T10:10

2021-08-23T11:42

в мире

сша

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Портал 19FortyFive рассказал о главном слабом месте в системе Вооруженных сил Соединенных Штатов.Как отметила автор статьи Майя Кларк, сенат на днях одобрил выделение 1,1 триллиона долларов на развитие государственной инфраструктуры. Однако наибольшего внимания, по ее мнению, заслуживает ситуация с государственными верфями: их всего четыре и им уже больше ста лет. Учитывая тот факт, что они ответственны за техническое обслуживание авианосцев и подлодок, ситуация выглядит поистине ужасной.Среди наиболее явных проблем — неспособность обслуживать новые подлодки в сухих доках из-за их небольшой вместимости, а также оборудование, которое намного старее применяющегося на частных верфях, пишет Кларк."Подобные проблемы существуют во многих сферах. Вместо использования современного автоматического оборудования заводы по производству боеприпасов для армии США по-прежнему полагаются на технику и процессы производства времен Второй мировой войны", — заявила журналист, отметив, что такое положение дел угрожает не только сотрудникам предприятий, но и национальной обороне в целом.Автор статьи также подчеркнула, что выделение средств на инфраструктуру становится лишь частью опасной склонности к неэффективным тратам. Кларк отметила, что конгресс достаточно давно перестал брать на себя ответственность за поддержание обороноспособности страны. Но, вероятно, вскоре это все-таки станет для него приоритетом, подытожила она.

https://ria.ru/20210819/general-1746428857.html

https://ria.ru/20210822/poteplenie-1746778990.html

сша

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в мире, сша