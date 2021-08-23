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Названо наиболее уязвимое место армии США
Названо наиболее уязвимое место армии США - РИА Новости, 23.08.2021
Названо наиболее уязвимое место армии США
Портал 19FortyFive рассказал о главном слабом месте в системе Вооруженных сил Соединенных Штатов. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:10
2021-08-23T10:10
2021-08-23T11:42
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Портал 19FortyFive рассказал о главном слабом месте в системе Вооруженных сил Соединенных Штатов.Как отметила автор статьи Майя Кларк, сенат на днях одобрил выделение 1,1 триллиона долларов на развитие государственной инфраструктуры. Однако наибольшего внимания, по ее мнению, заслуживает ситуация с государственными верфями: их всего четыре и им уже больше ста лет. Учитывая тот факт, что они ответственны за техническое обслуживание авианосцев и подлодок, ситуация выглядит поистине ужасной.Среди наиболее явных проблем — неспособность обслуживать новые подлодки в сухих доках из-за их небольшой вместимости, а также оборудование, которое намного старее применяющегося на частных верфях, пишет Кларк."Подобные проблемы существуют во многих сферах. Вместо использования современного автоматического оборудования заводы по производству боеприпасов для армии США по-прежнему полагаются на технику и процессы производства времен Второй мировой войны", — заявила журналист, отметив, что такое положение дел угрожает не только сотрудникам предприятий, но и национальной обороне в целом.Автор статьи также подчеркнула, что выделение средств на инфраструктуру становится лишь частью опасной склонности к неэффективным тратам. Кларк отметила, что конгресс достаточно давно перестал брать на себя ответственность за поддержание обороноспособности страны. Но, вероятно, вскоре это все-таки станет для него приоритетом, подытожила она.
https://ria.ru/20210819/general-1746428857.html
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в мире, сша
10:10 23.08.2021 (обновлено: 11:42 23.08.2021)
Названо наиболее уязвимое место армии США
19FortyFive: устаревшие государственные верфи США угрожают безопасности американцев
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Портал 19FortyFive
рассказал о главном слабом месте в системе Вооруженных сил Соединенных Штатов.
Как отметила автор статьи Майя Кларк, сенат на днях одобрил выделение 1,1 триллиона долларов на развитие государственной инфраструктуры. Однако наибольшего внимания, по ее мнению, заслуживает ситуация с государственными верфями: их всего четыре и им уже больше ста лет. Учитывая тот факт, что они ответственны за техническое обслуживание авианосцев и подлодок, ситуация выглядит поистине ужасной.
Среди наиболее явных проблем — неспособность обслуживать новые подлодки в сухих доках из-за их небольшой вместимости, а также оборудование, которое намного старее применяющегося на частных верфях, пишет Кларк.
"Подобные проблемы существуют во многих сферах. Вместо использования современного автоматического оборудования заводы по производству боеприпасов для армии США
по-прежнему полагаются на технику и процессы производства времен Второй мировой войны", — заявила журналист, отметив, что такое положение дел угрожает не только сотрудникам предприятий, но и национальной обороне в целом.
Автор статьи также подчеркнула, что выделение средств на инфраструктуру становится лишь частью опасной склонности к неэффективным тратам. Кларк отметила, что конгресс достаточно давно перестал брать на себя ответственность за поддержание обороноспособности страны. Но, вероятно, вскоре это все-таки станет для него приоритетом, подытожила она.