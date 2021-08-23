https://ria.ru/20210823/skalolazanie-1746851052.html

В Татарстане женщина погибла во время занятий скалолазанием

В Татарстане женщина погибла во время занятий скалолазанием - РИА Новости, 23.08.2021

В Татарстане женщина погибла во время занятий скалолазанием

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства гибели 35-летней женщины, у которой во время занятий скалолазанием оборвалась веревка, сообщает следственное... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:14

2021-08-23T13:14

2021-08-23T13:14

происшествия

камско-устьинский район

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства гибели 35-летней женщины, у которой во время занятий скалолазанием оборвалась веревка, сообщает следственное управление СК РФ по республике."В Камско-Устьинском районе у Юрьевской пещеры 22 августа в результате падения со скалы погибла 35-летняя альпинистка. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.По предварительным данным, во время занятий скалолазанием у женщины оборвалась веревка, и она упала с высоты в несколько десятков метров. В результате полученных повреждений женщина скончалась по дороге в больницу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210823/tatarstan-1746836422.html

камско-устьинский район

республика татарстан (татарстан)

россия

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происшествия, камско-устьинский район, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия