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Шторм у берегов Австралии может стать "погодной бомбой", считают синоптики

Шторм у берегов Австралии может стать "погодной бомбой", считают синоптики - РИА Новости, 23.08.2021

Шторм у берегов Австралии может стать "погодной бомбой", считают синоптики

Австралийские синоптики предупредили, что шторм, приближающийся к восточному побережью Зеленого континента, может стать редкой "погодной бомбой", сообщил... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:01

2021-08-23T13:01

2021-08-23T13:01

в мире

сидней

австралия

новый южный уэльс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Австралийские синоптики предупредили, что шторм, приближающийся к восточному побережью Зеленого континента, может стать редкой "погодной бомбой", сообщил новостной портал NCA NewsWire.По его данным, во вторник и среду в штате Новый Южный Уэльс ожидаются огромные волны, штормовой ветер и ливневые дожди.В частности, Сидней и примыкающие районы могут столкнуться с наихудшей погодой, заявил метеоролог телеканала Sky News Australia Том Сондерс.Он пояснил, что волны могут достигать более восьми метров в высоту, когда как метеослужба Австралии предупредила о пятиметровых волнах. Но даже его сотрудники допускают, что волнение может оказаться сильнее и вызовет эрозию почв на побережье.Метеослужба издала в понедельник предупреждение для Сиднея и других районов Нового Южного Уэльса, призвав людей держаться подальше от океана и не оставлять машины под деревьями.По прогнозам, скорость ветра во вторник может достигать около 100 километров в час, ожидается до 50 мм осадков, а в некоторых местах до 90 мм.

https://ria.ru/20210823/pogoda-1746825062.html

сидней

австралия

новый южный уэльс

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в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс