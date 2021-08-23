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Шторм у берегов Австралии может стать "погодной бомбой", считают синоптики
Шторм у берегов Австралии может стать "погодной бомбой", считают синоптики - РИА Новости, 23.08.2021
Шторм у берегов Австралии может стать "погодной бомбой", считают синоптики
Австралийские синоптики предупредили, что шторм, приближающийся к восточному побережью Зеленого континента, может стать редкой "погодной бомбой", сообщил... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:01
2021-08-23T13:01
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Австралийские синоптики предупредили, что шторм, приближающийся к восточному побережью Зеленого континента, может стать редкой "погодной бомбой", сообщил новостной портал NCA NewsWire.По его данным, во вторник и среду в штате Новый Южный Уэльс ожидаются огромные волны, штормовой ветер и ливневые дожди.В частности, Сидней и примыкающие районы могут столкнуться с наихудшей погодой, заявил метеоролог телеканала Sky News Australia Том Сондерс.Он пояснил, что волны могут достигать более восьми метров в высоту, когда как метеослужба Австралии предупредила о пятиметровых волнах. Но даже его сотрудники допускают, что волнение может оказаться сильнее и вызовет эрозию почв на побережье.Метеослужба издала в понедельник предупреждение для Сиднея и других районов Нового Южного Уэльса, призвав людей держаться подальше от океана и не оставлять машины под деревьями.По прогнозам, скорость ветра во вторник может достигать около 100 километров в час, ожидается до 50 мм осадков, а в некоторых местах до 90 мм.
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в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс
13:01 23.08.2021
 
Шторм у берегов Австралии может стать "погодной бомбой", считают синоптики

NCA NewsWire: шторм у восточных берегов Австралии может стать "погодной бомбой"

CC BY 2.0 / Damien Dempsey / Airlie Beach, QueenslandПобережье в Австралии
Побережье в Австралии - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
CC BY 2.0 / Damien Dempsey / Airlie Beach, Queensland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Австралийские синоптики предупредили, что шторм, приближающийся к восточному побережью Зеленого континента, может стать редкой "погодной бомбой", сообщил новостной портал NCA NewsWire.
По его данным, во вторник и среду в штате Новый Южный Уэльс ожидаются огромные волны, штормовой ветер и ливневые дожди.
В частности, Сидней и примыкающие районы могут столкнуться с наихудшей погодой, заявил метеоролог телеканала Sky News Australia Том Сондерс.
Он пояснил, что волны могут достигать более восьми метров в высоту, когда как метеослужба Австралии предупредила о пятиметровых волнах. Но даже его сотрудники допускают, что волнение может оказаться сильнее и вызовет эрозию почв на побережье.
Метеослужба издала в понедельник предупреждение для Сиднея и других районов Нового Южного Уэльса, призвав людей держаться подальше от океана и не оставлять машины под деревьями.
По прогнозам, скорость ветра во вторник может достигать около 100 километров в час, ожидается до 50 мм осадков, а в некоторых местах до 90 мм.
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