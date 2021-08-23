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В Подмосковье перевернулся самолет-амфибия
В Подмосковье перевернулся самолет-амфибия - РИА Новости, 23.08.2021
В Подмосковье перевернулся самолет-амфибия
Самолет-амфибия Borey 3042 перевернулся на Москве-реке в Подмосковье, рассказали РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:57
2021-08-23T17:40
происшествия
московская область (подмосковье)
коломна
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Самолет-амфибия Borey 3042 перевернулся на Москве-реке в Подмосковье, рассказали РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, пострадавших нет", — говорится в сообщении.Инцидент произошел в городском округе Коломна, село Черкизово. При посадке самолет задел крылом воду. На борту находились два пилота. Они выбрались самостоятельно.Баржа отбуксировала Borey 3042 к берегу.Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, информация о перевернувшемся в акватории Москва-реки легкомоторном самолете поступила в 11:35.
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происшествия, московская область (подмосковье), коломна
11:57 23.08.2021 (обновлено: 17:40 23.08.2021)
 
В Подмосковье перевернулся самолет-амфибия

В селе Черкизово в Подмосковье при посадке на воду перевернулся самолет-амфибия

© Фото : Администрации Городского округа КоломнаНа месте аварии с самолетом-амфибией на Москве-реке
На месте аварии с самолетом-амфибией на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : Администрации Городского округа Коломна
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Самолет-амфибия Borey 3042 перевернулся на Москве-реке в Подмосковье, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в городском округе Коломна, село Черкизово. При посадке самолет задел крылом воду. На борту находились два пилота. Они выбрались самостоятельно.
Баржа отбуксировала Borey 3042 к берегу.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, информация о перевернувшемся в акватории Москва-реки легкомоторном самолете поступила в 11:35.
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 16:18
В Ульяновске легкомоторный самолет пролетел под мостом
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Коломна
 
 
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