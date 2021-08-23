https://ria.ru/20210823/samolet-1746836003.html
В Подмосковье перевернулся самолет-амфибия
В Подмосковье перевернулся самолет-амфибия - РИА Новости, 23.08.2021
В Подмосковье перевернулся самолет-амфибия
Самолет-амфибия Borey 3042 перевернулся на Москве-реке в Подмосковье, рассказали РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:57
2021-08-23T11:57
2021-08-23T17:40
происшествия
московская область (подмосковье)
коломна
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Самолет-амфибия Borey 3042 перевернулся на Москве-реке в Подмосковье, рассказали РИА Новости в экстренных службах."Предварительно, пострадавших нет", — говорится в сообщении.Инцидент произошел в городском округе Коломна, село Черкизово. При посадке самолет задел крылом воду. На борту находились два пилота. Они выбрались самостоятельно.Баржа отбуксировала Borey 3042 к берегу.Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, информация о перевернувшемся в акватории Москва-реки легкомоторном самолете поступила в 11:35.
https://ria.ru/20210813/ulyanovsk-1745661767.html
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происшествия, московская область (подмосковье), коломна
11:57 23.08.2021 (обновлено: 17:40 23.08.2021)
В Подмосковье перевернулся самолет-амфибия
В селе Черкизово в Подмосковье при посадке на воду перевернулся самолет-амфибия