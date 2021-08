https://ria.ru/20210823/rabotorgovlya-1746544566.html

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации - РИА Новости, 23.08.2021

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) отмечается 23 августа. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T00:38

2021-08-23T00:38

2021-08-23T00:38

справки

оон

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746531040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_debe413469f6021631629778117d934f.jpg

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) отмечается 23 августа. Международный день был провозглашен ЮНЕСКО в 1997 году.Дата 23 августа была выбрана в память о событиях 1791 года в Санто-Доминго (ныне Гаити и Доминиканская Республика). В ночь с 22 на 23 августа 1791 года насильно угнанные из Африки и обращенные в рабство мужчины и женщины восстали против системы работорговли, добиваясь свободы и независимости Гаити, которая была провозглашена в 1804 году. Это восстание стало поворотной точкой в истории человечества и сыграло важную роль в обеспечении всеобщего характера прав человека.В Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации мировое сообщество вспоминает не только исторические события 1791 года, но и отдает дань уважения всем тем, кто, способствовал началу процесса уничтожения работорговли и рабства во всем мире.Рабство – исторически первая и наиболее грубая форма эксплуатации, при которой раб наряду с орудиями производства является собственностью своего хозяина – рабовладельца.Предполагается, что принудительному труду на африканском континенте тысячи лет. Однако подлинные свидетельства начинаются только с так называемого арабского периода работорговли – это VIII век нашей эры. Позднее, уже в XV-XVI веках в Африку стали проникать европейцы, в основном испанцы и португальцы. Практически сразу они развернули активную работорговлю на западном побережье. Рабов перевозили через Атлантику в новые владения европейцев в Северной и Южной Америке. Чуть позднее в Африку устремились и другие европейские державы. 28 марта 1658 года парусник "Амерсфоорт" Голландской Ост-Индской компании с чернокожими рабами на борту причалил в 50 километрах к северу от мыса Доброй Надежды, где на тот момент уже шесть лет существовало первое поселение европейцев в Южной Африке. Эта дата считается началом печальной истории рабства внутри Африки.Рабство было широко распространено вплоть до конца XIX века. По данным экспертов, примерно 13 миллионов человек были схвачены и проданы в рабство в XV-XIX веках.Несмотря на то, что данный общественный институт стал разрушаться в XIX веке, он продолжает свое существование и сегодня. В современном мире рабство проявляется в форме принудительного труда, в том числе детского, домашней неволи, торговле людьми с целью эксплуатации, принудительных браков, принудительной вербовки детей в вооруженных конфликтах, а также долговой зависимости.Совместное исследование, проведенное Международной организацией труда (МОТ) и фондом Walk Free, показало, что, согласно данным на 2016 год, 40,3 миллионов человек в мире находятся в рабстве. Согласно докладу, женщины и девушки составляют 71% всех жертв современного рабства, дети – 25%. 24,9 миллионов человек вынуждены заниматься подневольным трудом, 15,4 миллионов человек принудительно вступили в брак. Современное рабство наиболее распространено в Африке, затем следует Азиатско-Тихоокеанский регион. По оценкам исследователей, рабство наиболее распространено в Северной Корее, там подневольным трудом заняты 2,6 миллиона человек. Кроме Северной Кореи в первую десятку государств с наибольшим распространением рабства вошли также Эритрея, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа, Иран.По данным ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 миллиардов долларов – это крупнейший в мире источник незаконной прибыли. Примерно в такую же сумму МОТ оценивает незаконные доходы от подневольного труда. Согласно данным доклада МОТ и фонда Walk Free, ежегодно страны "Большой двадцатки" (G20) импортируют товары, произведенные при подозрительных обстоятельствах, на сумму 354 миллиарда долларов. Больше товаров, при выработке которых могла использоваться рабский труд, завозят США (на сумму 144 миллиарда долларов). На втором месте Япония (47 миллиардов долларов), на третьем – Германия (30 миллиардов долларов), далее следуют Великобритания (18 миллиардов долларов) и Франция (16 миллиардов долларов).Из этой суммы 200,1 миллиарда долларов – стоимость произведенных при сомнительных обстоятельствах ноутбуков, мобильных телефонов и компьютеров; 127,7 миллиарда долларов – стоимость одежды, которая, вероятно, произведена с использованием рабского труда; 12,9 миллиарда долларов – стоимость рыбы, 3,6 миллиарда долларов – стоимость какао, 2,1 миллиарда долларов – стоимость сахарного тростника, при добыче, сборе или переработки которых, вероятно, использовался подневольный труд. В глобальном масштабе правительства многих стран добились важных успехов в борьбе с современным рабством. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, подписали 117 государств. В 2014 году был принят Протокол МОТ о принудительном труде, положения которого – мощный инструмент, который при правильном применении может обеспечить правосудие для многих жертв принудительного труда и сделать использование принудительного труда менее прибыльным. Его ратифицировали 55 государств. Увеличивается число стран, реализующих национальные стратегии, охватывающие некоторые аспекты борьбы с современным рабством.В декабре 2014 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международное десятилетие лиц африканского происхождения в 2015-2024 годах, отметив, что содействие развитию и защита прав лиц африканского происхождения всегда были приоритетными задачами ООН. Лица африканского происхождения были жертвами рабства, работорговли и колониального режима, а сейчас являются жертвами последствий этих чудовищных явлений. ООН подчеркивает необходимость укрепить внутригосударственное, региональное и международное сотрудничество для предоставления лицам африканского происхождения полных экономических, социальных, культурных, гражданских и политических прав, и вовлечь их на равноправной основе во все аспекты жизни общества. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, оон, юнеско