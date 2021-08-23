https://ria.ru/20210823/perekhody-1746846394.html

Власти Подмосковья оценили состояние пешеходных переходов возле школ

Власти Подмосковья оценили состояние пешеходных переходов возле школ - РИА Новости, 23.08.2021

Власти Подмосковья оценили состояние пешеходных переходов возле школ

Все недочеты по обустройству пешеходных переходов возле образовательных учреждений Московской области устранят до конца недели, сообщил министр транспорта и... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:49

2021-08-23T12:49

2021-08-23T12:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

алексей гержик

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КРАСНОГОРСК, 23 авг – РИА Новости. Все недочеты по обустройству пешеходных переходов возле образовательных учреждений Московской области устранят до конца недели, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.По его словам, совместно с ГИБДД Подмосковья с 9 августа по 23 августа было выявлено 431 замечание на 1584 переходах. "На сегодняшний день осталось 56 недочетов, устранено 87% замечаний. Работу завершим к 27 августа", - сказал Гержик.

https://ria.ru/20210818/blagoustroystvo-1746271851.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), жкх, алексей гержик