https://ria.ru/20210823/pasport-1746832877.html
В России создадут модель туристического цифрового паспорта регионов
В России создадут модель туристического цифрового паспорта регионов - РИА Новости, 23.08.2021
В России создадут модель туристического цифрового паспорта регионов
Типовая модель туристического цифрового паспорта регионов РФ, учитывающая ключевые параметры для развития туризма, появится в ближайшее время, сообщили... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:44
2021-08-23T11:44
2021-08-23T11:44
туризм
общество
новости - туризм
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Типовая модель туристического цифрового паспорта регионов РФ, учитывающая ключевые параметры для развития туризма, появится в ближайшее время, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Заместитель председателя правительства провел заседание президиума правительственной комиссии по туризму. На заседании были приняты решения в сфере цифровизации туризма и рассмотрены предложения по оптимизации порядка выдачи льготных кредитов под 3-5%."Для повышения эффективности управления в сфере туризма по инициативе общественной организации "Опора России" и при участии аналитического центра при правительстве РФ ведется работа над оцифровкой туристических характеристик регионов", - сообщили в аппарате по итогам заседания."В ближайшее время для всех регионов РФ будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, учитывающая порядка 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма", - добавляется в сообщении.Говоря о важности поддержки инвесторов, которые готовы вкладываться в туристическую инфраструктуру, Чернышенко отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов. "Подкомиссией по предоставлению госсубсидий в сфере туризма подготовлены поправки к постановлению №141 о порядке получения банками субсидий на туристические проекты... Поправки... существенно оптимизируют процедуру, благодаря чему время, затрачиваемое и банками, и заемщиками, должно сократиться вдвое - со 194 до 87 дней", - сказал он.Вице-премьер также поручил проработать вопрос о возможности проведения повторного приема реестров потенциальных заемщиков в 2021 году с тем, чтобы дать возможность большему количеству инвесторов получить господдержку. Глава корпорации "Туризм.РФ" и председателя подкомиссии по предоставлению госсубсидий в сфере туризма Сергей Суханов отметил, что проекты с проработанной документацией подкомиссия готова рассматривать уже в сентябре.
https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html
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общество, новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия
В России создадут модель туристического цифрового паспорта регионов
Вице-премьер Чернышенко: в России создадут типовую модель туристического цифрового паспорта регионов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Типовая модель туристического цифрового паспорта регионов РФ
, учитывающая ключевые параметры для развития туризма, появится в ближайшее время, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко
.
Заместитель председателя правительства провел заседание президиума правительственной комиссии по туризму. На заседании были приняты решения в сфере цифровизации туризма и рассмотрены предложения по оптимизации порядка выдачи льготных кредитов под 3-5%.
"Для повышения эффективности управления в сфере туризма по инициативе общественной организации "Опора России" и при участии аналитического центра при правительстве РФ ведется работа над оцифровкой туристических характеристик регионов", - сообщили в аппарате по итогам заседания.
"В ближайшее время для всех регионов РФ будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, учитывающая порядка 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма", - добавляется в сообщении.
Говоря о важности поддержки инвесторов, которые готовы вкладываться в туристическую инфраструктуру, Чернышенко отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов. "Подкомиссией по предоставлению госсубсидий в сфере туризма подготовлены поправки к постановлению №141 о порядке получения банками субсидий на туристические проекты... Поправки... существенно оптимизируют процедуру, благодаря чему время, затрачиваемое и банками, и заемщиками, должно сократиться вдвое - со 194 до 87 дней", - сказал он.
Вице-премьер также поручил проработать вопрос о возможности проведения повторного приема реестров потенциальных заемщиков в 2021 году с тем, чтобы дать возможность большему количеству инвесторов получить господдержку. Глава корпорации "Туризм.РФ" и председателя подкомиссии по предоставлению госсубсидий в сфере туризма Сергей Суханов отметил, что проекты с проработанной документацией подкомиссия готова рассматривать уже в сентябре.