https://ria.ru/20210823/pasport-1746832877.html

В России создадут модель туристического цифрового паспорта регионов

В России создадут модель туристического цифрового паспорта регионов - РИА Новости, 23.08.2021

В России создадут модель туристического цифрового паспорта регионов

Типовая модель туристического цифрового паспорта регионов РФ, учитывающая ключевые параметры для развития туризма, появится в ближайшее время, сообщили... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:44

2021-08-23T11:44

2021-08-23T11:44

туризм

общество

новости - туризм

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733616112_0:37:3241:1860_1920x0_80_0_0_cf3ed0f2b98dfe5fab788507f2e4a4ef.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Типовая модель туристического цифрового паспорта регионов РФ, учитывающая ключевые параметры для развития туризма, появится в ближайшее время, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Заместитель председателя правительства провел заседание президиума правительственной комиссии по туризму. На заседании были приняты решения в сфере цифровизации туризма и рассмотрены предложения по оптимизации порядка выдачи льготных кредитов под 3-5%."Для повышения эффективности управления в сфере туризма по инициативе общественной организации "Опора России" и при участии аналитического центра при правительстве РФ ведется работа над оцифровкой туристических характеристик регионов", - сообщили в аппарате по итогам заседания."В ближайшее время для всех регионов РФ будет создана типовая модель туристического цифрового паспорта, учитывающая порядка 30 ключевых параметров, влияющих на развитие туризма", - добавляется в сообщении.Говоря о важности поддержки инвесторов, которые готовы вкладываться в туристическую инфраструктуру, Чернышенко отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов. "Подкомиссией по предоставлению госсубсидий в сфере туризма подготовлены поправки к постановлению №141 о порядке получения банками субсидий на туристические проекты... Поправки... существенно оптимизируют процедуру, благодаря чему время, затрачиваемое и банками, и заемщиками, должно сократиться вдвое - со 194 до 87 дней", - сказал он.Вице-премьер также поручил проработать вопрос о возможности проведения повторного приема реестров потенциальных заемщиков в 2021 году с тем, чтобы дать возможность большему количеству инвесторов получить господдержку. Глава корпорации "Туризм.РФ" и председателя подкомиссии по предоставлению госсубсидий в сфере туризма Сергей Суханов отметил, что проекты с проработанной документацией подкомиссия готова рассматривать уже в сентябре.

https://ria.ru/20210821/chernyshenko-1746698233.html

https://ria.ru/20210810/puteshestviya-1745184101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости - туризм, дмитрий чернышенко, россия