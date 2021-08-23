https://ria.ru/20210823/organizatsiya-1746905977.html

Прокуратура запретила деятельность двух украинских и литовских организаций

Прокуратура запретила деятельность двух украинских и литовских организаций - РИА Новости, 23.08.2021

Прокуратура запретила деятельность двух украинских и литовских организаций

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России двух украинских и двух латвийских религиозных организаций, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:47

2021-08-23T16:47

2021-08-23T16:58

украина

генеральная прокуратура рф

россия

религия

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России двух украинских и двух латвийских религиозных организаций, сообщает пресс-служба ведомства."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих неправительственных организаций: международное христианское движение "Новое поколение" (Латвийская Республика)… Евангельская христианская церковь "Новое Поколение" (Латвийская Республика)… Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое Поколение" (Украина)… Духовное учебное заведение международный библейский колледж "Новое Поколение" (Украина)", - говорится в сообщении.Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.Как пояснили в Генпрокуратуре, признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на создание на территории страны, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746852615.html

https://ria.ru/20210821/inoagent-1746646502.html

украина

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украина, генеральная прокуратура рф, россия, религия