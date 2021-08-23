https://ria.ru/20210823/ofitser-1746893937.html

Минобороны Армении потеряло связь с одним из офицеров

Минобороны Армении потеряло связь с одним из офицеров - РИА Новости, 23.08.2021

Минобороны Армении потеряло связь с одним из офицеров

Министерство обороны Армении заявило в понедельник, что потеряло связь с одним из офицеров ВС страны, он мог оказаться на территории Азербайджана, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:55

2021-08-23T15:55

2021-08-23T15:55

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армения

азербайджан

баку

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ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в понедельник, что потеряло связь с одним из офицеров ВС страны, он мог оказаться на территории Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства."Примерно в 21.00 (20.00 мск) 22 августа военнослужащий одной из воинских частей, старший лейтенант Артур Давидян без разрешения командира покинул место постоянной дислокации, после чего через некоторое время связь с ним была потеряна. По предварительной информации, старший лейтенант Давидян заблудился в условиях плохой видимости и оказался на азербайджанской стороне", - говорится в сообщении на сайте минобороны.Отмечается, что офицера сразу же начали искать, армянская сторона при посредничестве российской пытается подтвердить присутствие служащего на территории Азербайджана.В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.

https://ria.ru/20210816/voennyy-1746004898.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку