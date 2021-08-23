Минобороны Армении потеряло связь с одним из офицеров
Минобороны Армении потеряло связь с офицером, который мог оказаться на территории Азербайджана
ЕРЕВАН, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в понедельник, что потеряло связь с одним из офицеров ВС страны, он мог оказаться на территории Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Примерно в 21.00 (20.00 мск) 22 августа военнослужащий одной из воинских частей, старший лейтенант Артур Давидян без разрешения командира покинул место постоянной дислокации, после чего через некоторое время связь с ним была потеряна. По предварительной информации, старший лейтенант Давидян заблудился в условиях плохой видимости и оказался на азербайджанской стороне", - говорится в сообщении на сайте минобороны.
Отмечается, что офицера сразу же начали искать, армянская сторона при посредничестве российской пытается подтвердить присутствие служащего на территории Азербайджана.
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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