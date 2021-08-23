https://ria.ru/20210823/moshenniki-1746855933.html

Полиция раскрыла основные уловки телефонных мошенников

Полиция раскрыла основные уловки телефонных мошенников - РИА Новости, 23.08.2021

Полиция раскрыла основные уловки телефонных мошенников

Полиция Подмосковья рассказала о типичных фразах и уловках телефонных мошенников, которые пытаются завладеть деньгами или персональными данными своих жертв. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:29

2021-08-23T13:29

2021-08-23T13:29

общество

технологии

московская область (подмосковье)

мошенничество

россия

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Полиция Подмосковья рассказала о типичных фразах и уловках телефонных мошенников, которые пытаются завладеть деньгами или персональными данными своих жертв.В полиции отмечают, что в Подмосковье участились случаи звонков якобы из службы безопасности банка о совершении подозрительных операций, когда преступники получают персональные данные потерпевшего, доступ к его счетам, с которых списывают деньги или оплачивают покупки в интернет-магазинах."Сравнительно новым случаем является, когда сначала звонок потерпевшему поступает из "службы безопасности банка", а после перезванивают, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают о совершении в отношении потерпевшего преступления со стороны сотрудников банка, под предлогом предотвращения несанкционированных действий, убеждают потерпевшего оформить кредит, обналичить денежные средства и перевести на якобы защищенный специально созданный расчетный счет. Возросли случаи выдачи онлайн-кредитов при установке потерпевшими программ удаленного доступа", - добавляют в полиции.В главке напомнили, что не следует передавать свои технические устройства незнакомым или малознакомым гражданам; сообщать пароли и коды доступа к счетам и банковским картам; переходить по ссылкам на сомнительные сайты.

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, технологии, московская область (подмосковье), мошенничество, россия