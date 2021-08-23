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Полиция раскрыла основные уловки телефонных мошенников
Полиция раскрыла основные уловки телефонных мошенников - РИА Новости, 23.08.2021
Полиция раскрыла основные уловки телефонных мошенников
Полиция Подмосковья рассказала о типичных фразах и уловках телефонных мошенников, которые пытаются завладеть деньгами или персональными данными своих жертв. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:29
2021-08-23T13:29
общество
технологии
московская область (подмосковье)
мошенничество
россия
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Полиция Подмосковья рассказала о типичных фразах и уловках телефонных мошенников, которые пытаются завладеть деньгами или персональными данными своих жертв.В полиции отмечают, что в Подмосковье участились случаи звонков якобы из службы безопасности банка о совершении подозрительных операций, когда преступники получают персональные данные потерпевшего, доступ к его счетам, с которых списывают деньги или оплачивают покупки в интернет-магазинах."Сравнительно новым случаем является, когда сначала звонок потерпевшему поступает из "службы безопасности банка", а после перезванивают, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают о совершении в отношении потерпевшего преступления со стороны сотрудников банка, под предлогом предотвращения несанкционированных действий, убеждают потерпевшего оформить кредит, обналичить денежные средства и перевести на якобы защищенный специально созданный расчетный счет. Возросли случаи выдачи онлайн-кредитов при установке потерпевшими программ удаленного доступа", - добавляют в полиции.В главке напомнили, что не следует передавать свои технические устройства незнакомым или малознакомым гражданам; сообщать пароли и коды доступа к счетам и банковским картам; переходить по ссылкам на сомнительные сайты.
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общество, технологии, московская область (подмосковье), мошенничество, россия
13:29 23.08.2021
 
Полиция раскрыла основные уловки телефонных мошенников

Полиция Подмосковья рассказала об основных фразах и уловках телефонных мошенников

© Fotolia / oatawaДевушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Fotolia / oatawa
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Полиция Подмосковья рассказала о типичных фразах и уловках телефонных мошенников, которые пытаются завладеть деньгами или персональными данными своих жертв.
"Типичными фразами, предлогами для преступлений на территории Подмосковья являются: "ваш родственник либо близкий попал в беду", "ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами", классическое, но действенное "с вашего банковского счета происходят операции по списанию", "вам ошибочно переведены деньги", "вы участвуете в акции и выиграли приз", "положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться", "ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке", "ваши инвестиции и ваш бизнес – гарантия отличного дохода", "вы можете предупредить преступление", – говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка МВД России.
В полиции отмечают, что в Подмосковье участились случаи звонков якобы из службы безопасности банка о совершении подозрительных операций, когда преступники получают персональные данные потерпевшего, доступ к его счетам, с которых списывают деньги или оплачивают покупки в интернет-магазинах.
"Сравнительно новым случаем является, когда сначала звонок потерпевшему поступает из "службы безопасности банка", а после перезванивают, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают о совершении в отношении потерпевшего преступления со стороны сотрудников банка, под предлогом предотвращения несанкционированных действий, убеждают потерпевшего оформить кредит, обналичить денежные средства и перевести на якобы защищенный специально созданный расчетный счет. Возросли случаи выдачи онлайн-кредитов при установке потерпевшими программ удаленного доступа", - добавляют в полиции.
В главке напомнили, что не следует передавать свои технические устройства незнакомым или малознакомым гражданам; сообщать пароли и коды доступа к счетам и банковским картам; переходить по ссылкам на сомнительные сайты.
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ОбществоТехнологииМосковская область (Подмосковье)МошенничествоРоссия
 
 
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