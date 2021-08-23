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В Кузбассе уволят отказавшую в помощи пациентке медсестру
В Кузбассе уволят отказавшую в помощи пациентке медсестру - РИА Новости, 23.08.2021
В Кузбассе уволят отказавшую в помощи пациентке медсестру
Медсестру, оказавшуюся в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте и отказавшуюся поставить капельницу пациентке, уволят, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:34
2021-08-23T08:34
происшествия
новокузнецк
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 23 авг - РИА Новости. Медсестру, оказавшуюся в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте и отказавшуюся поставить капельницу пациентке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы №29 города Новокузнецка.Ранее в группе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована видеозапись из больницы, на которой запечатлено, как пациентка просит медсестру поставить ей капельницу из-за ухудшившегося состояния, назначенную врачом, на что медсестра говорит, что назначения в карте нет. Пациентка утверждает, что медсестра находится в состоянии алкогольного опьянения. Другой пациент на видео заявляет, что ранее медсестра проколола пациентам вены."На публикацию отреагировали представители минздрава и провели проверку, в результате которой выяснилось, что медик действительно была пьяна. По информации Новокузнецкой городской клинической больницы №29 им. А.А. Луцика, по данному случаю проведена внутренняя проверка. Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. За совершенный дисциплинарный проступок к работнику будет применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения по подпункту "б" п. 6 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе больницы.
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происшествия, новокузнецк, здоровье - общество
08:34 23.08.2021
 
В Кузбассе уволят отказавшую в помощи пациентке медсестру

В Кузбассе уволят медсестру, оказавшуюся пьяной на рабочем месте и отказавшуюся поставить капельницу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в коридоре городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге
Медицинская сестра в коридоре городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 23 авг - РИА Новости. Медсестру, оказавшуюся в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте и отказавшуюся поставить капельницу пациентке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы №29 города Новокузнецка.
Ранее в группе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована видеозапись из больницы, на которой запечатлено, как пациентка просит медсестру поставить ей капельницу из-за ухудшившегося состояния, назначенную врачом, на что медсестра говорит, что назначения в карте нет. Пациентка утверждает, что медсестра находится в состоянии алкогольного опьянения. Другой пациент на видео заявляет, что ранее медсестра проколола пациентам вены.
"На публикацию отреагировали представители минздрава и провели проверку, в результате которой выяснилось, что медик действительно была пьяна. По информации Новокузнецкой городской клинической больницы №29 им. А.А. Луцика, по данному случаю проведена внутренняя проверка. Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. За совершенный дисциплинарный проступок к работнику будет применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения по подпункту "б" п. 6 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе больницы.
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