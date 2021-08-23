https://ria.ru/20210823/kuzbass-1746801317.html

В Кузбассе уволят отказавшую в помощи пациентке медсестру

В Кузбассе уволят отказавшую в помощи пациентке медсестру - РИА Новости, 23.08.2021

В Кузбассе уволят отказавшую в помощи пациентке медсестру

Медсестру, оказавшуюся в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте и отказавшуюся поставить капельницу пациентке, уволят, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T08:34

2021-08-23T08:34

2021-08-23T08:34

происшествия

новокузнецк

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 23 авг - РИА Новости. Медсестру, оказавшуюся в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте и отказавшуюся поставить капельницу пациентке, уволят, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы №29 города Новокузнецка.Ранее в группе "Инцидент Кузбасс" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована видеозапись из больницы, на которой запечатлено, как пациентка просит медсестру поставить ей капельницу из-за ухудшившегося состояния, назначенную врачом, на что медсестра говорит, что назначения в карте нет. Пациентка утверждает, что медсестра находится в состоянии алкогольного опьянения. Другой пациент на видео заявляет, что ранее медсестра проколола пациентам вены."На публикацию отреагировали представители минздрава и провели проверку, в результате которой выяснилось, что медик действительно была пьяна. По информации Новокузнецкой городской клинической больницы №29 им. А.А. Луцика, по данному случаю проведена внутренняя проверка. Факт алкогольного опьянения сотрудницы подтвердился. За совершенный дисциплинарный проступок к работнику будет применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения по подпункту "б" п. 6 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе больницы.

https://ria.ru/20210729/medsestra-1743486677.html

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происшествия, новокузнецк, здоровье - общество