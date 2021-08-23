https://ria.ru/20210823/kurkova-1746819057.html

"Лучший год": Равшана Куркова призналась в рождении сына

"Лучший год": Равшана Куркова призналась в рождении сына - РИА Новости, 23.08.2021

"Лучший год": Равшана Куркова призналась в рождении сына

Актриса Равшана Куркова призналась в рождении сына. Кадрами с годовалым ребенком она поделилась в своем Instagram. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:31

2021-08-23T11:31

2021-08-23T11:31

шоубиз

дети

знаменитости

илья авербух

кино и сериалы

елизавета арзамасова

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Актриса Равшана Куркова призналась в рождении сына. Кадрами с годовалым ребенком она поделилась в своем Instagram.По хештегу к публикации подписчики смогли определить имя ребенка — Гаспар Амарян. Отцом малыша стал бизнесмен, совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян. Он также разместил фото с сыном в соцсетях."Знакомьтесь — "булочка с изюмом" Гаспар Сергееич", — подписал фотография Амарян.Пара встречается больше года. Некоторое время назад поклонники стали подозревать, что влюбленные могли воспользоваться услугой суррогатной матери. Однако эти слухи опровергло близкое окружение актрисы.Актриса скрывала ребенка целый год, поэтому признание стало для многих неожиданностью.Совсем недавно родителями также стали актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух.

https://ria.ru/20210715/kurkova-1741283204.html

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дети, знаменитости, илья авербух, кино и сериалы, елизавета арзамасова